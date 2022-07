Rolling Stones : le groupe culte fête ses 60 ans

Il y a un mois et demi, les Rolling Stones ont entamé leur tournée des 60 ans avec un grand absent : le batteur Charlie Watts, décédé en août 2021. Les 19 et 23 juillet, ils feront étape à Lyon (Rhône) puis Paris. Retour sur l'histoire de ce groupe culte.

C'est en 1961, sur un quai de gare, que Mick Jagger et Keith Richards font connaissance. De cette rencontre, naît les Rolling Stones. A leurs débuts, les Stones chantent des reprises de blues rock. Puis au fil des décennies, ils deviennent des bêtes de scène, dans leurs shows électriques et monumentaux. A leur palmarès, l'un des plus grands concerts de l'histoire, sur une plage de Rio (Brésil) en 2006. "Un million et demi de spectateurs, répartis entre la plage et les rues de la ville… C'est un souvenir incroyable", se souvient Chuck Leavell, pianiste et directeur musical du groupe.

Un logo de légende

Le succès est planétaire, mais le groupe connaît quelques tracasseries sur plusieurs chansons. Par exemple Brown Sugar, énorme tube mais une chanson maudite, chantée pour la première fois au festival d'Altamont (Californie) en 1969, juste après un crime survenu au pied de la scène devant des Stones médusés. Le groupe a également assis sa légende grâce à un logo culte : la fameuse langue. 60 ans de rock, plus de 2000 concerts et encore une tournée mondiale… La légende continue.