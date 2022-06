Mick Jagger positif au Covid à 78 ans : le concert des Rolling Stones à Amsterdam reporté

Mick Jagger a présenté des excuses sur son compte Twitter pour avoir dû annuler le concert avec un "si court préavis", et promis de décider d'une nouvelle date aussi vite que possible.

La rock star Mick Jagger a été testé positif au Covid-19 à 78 ans, ce qui a entraîné l'annulation du concert des Rolling Stones prévu lundi soir à Amsterdam, ont annoncé les organisateurs et le groupe, qui ont promis qu'une nouvelle date sera annoncée. Les billets achetés resteront valables pour la nouvelle date.

"Le chanteur Mick Jagger vient de recevoir un diagnostic de Covid-19 et de quitter la salle malade", ont annoncé les organisateurs sur leur site web. "Le spectacle de ce soir" au Johan Cruyff Arena d'Amsterdam "est annulé", ont-ils ajouté. Mick Jagger a lui présenté des excuses sur son compte Twitter pour avoir dû annuler le concert avec un "si court préavis", et promis de décider d'une nouvelle date aussi vite que possible.

"La sécurité du public, des autres musiciens et de l'équipe de tournée doit être prioritaire", a souligné le groupe, "profondément désolé", sur son compte Twitter.

14 concerts dans 10 pays

Les Rolling Stones ont entamé début juin à Madrid une tournée européenne célébrant leurs 60 ans, qui doit en principe s'achever le 31 juillet après 14 concerts dans dix pays. Cette tournée se fait sans Charlie Watts, batteur historique décédé en 2021, remplacé par le nouveau venu Steve Jordan. Elle doit notamment les mener à Milan, Londres, Bruxelles ou Liverpool, où ils n'ont plus joué depuis 50 ans. L'acte de naissance des Stones est fixé par la critique rock à leur première scène ensemble, en juillet 1962 au Marquee à Londres.

L'année 2022 est chargée en symboles pour le groupe. Outre ses 60 ans, il fête aussi les 50 ans d'un de ses albums iconiques, Exile on Main Street.