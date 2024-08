"Vous nous avez donné une place dans la bande-son de vos vies" : Aerosmith fait ses adieux à la scène en raison des lésions vocales de Steven Tyler

Aerosmith ne reprendra pas sa tournée d'adieu. "Nous avons pris la décision déchirante et difficile, mais nécessaire, en tant que groupe de frères, de nous retirer de la scène". Le légendaire groupe de rock américain a annoncé vendredi 2 août qu'il prenait sa retraite en raison de la blessure vocale de son chanteur Steven Tyler.

"Comme vous le savez, la voix de Steven est un instrument à nul autre pareil. Il a passé des mois à travailler sans relâche pour retrouver la voix qu'il avait avant sa blessure", explique Aerosmith dans un message émouvant publié sur leur site et les réseaux sociaux. "Nous l'avons vu lutter malgré la présence de la meilleure équipe médicale à ses côtés. Malheureusement, il est clair qu'un rétablissement complet de sa blessure vocale n'est pas possible".

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



C'est en septembre 2023 que Tyler avait révélé pour la première fois que ses cordes vocales étaient en souffrance, rappelle Billboard. "J'ai le cœur brisé de dire que j'ai reçu l'ordre strict du médecin de ne pas chanter pendant les trente prochains jours", avait expliqué le chanteur à l'époque. "J'ai subi une lésion des cordes vocales lors du concert de samedi, qui a entraîné une hémorragie", avait-il ajouté.

La revue spécialisée note que le groupe de rock met un terme définitif à sa tournée d'adieu Peace out trois mois après en avoir annoncé les nouvelles et dernières dates. Le groupe devait se produire à nouveau à compter du mois de septembre.

"Aerosmith, c’est mythique. Et Steven Tyler est un showman comme on n’en fait peu ou pas du tout encore maintenant", soulignait en 2017 Ben Barbaud, le directeur du Hellfest qui a accueilli le dernier concert en France du groupe américain.

Vibrant hommage à son armée bleue de fans

Le moment est plein de nostalgie et perceptible aussi bien dans les réactions des mélomanes que dans les adieux d'un groupe qui a écrit plus de 50 ans de l'histoire du rock en vendant plus de 100 millions d'albums dans le monde. "C'est en 1970 qu'une étincelle d'inspiration a donné naissance à Aerosmith. Grâce à vous, notre Blue Army [l'armée bleue, le surnom des fans du groupe], cette étincelle a pris feu et brûle depuis plus de cinq décennies. Certains d'entre vous sont avec nous depuis le début et c'est grâce à vous tous que nous sommes entrés dans l'histoire du rock 'n' roll".

Les membres du groupe ont exprimé à maintes reprises leur immense gratitude envers leurs fans, "les "meilleurs" de la planète Terre. "Nous avons eu l'honneur de voir notre musique faire partie de la vôtre. Dans tous les clubs, lors de toutes les grandes tournées et dans les moments grandioses et privés, vous nous avez donné une place dans la bande-son de vos vies. Nous sommes reconnaissants au-delà des mots envers tous ceux qui ont été motivés à prendre la route avec nous une dernière fois".

Le chanteur Steven Tyler, le guitariste Joe Perry et le bassiste Tom Hamilton ont formé le groupe qui s'installera à la fin des années 70 à Boston. Ils ont été rejoints par Joey Kramer, leur batteur qui a trouvé le nom de la formation musicale. Le groupe a été intronisé au Rock And Roll Hall of Fame en 2001.