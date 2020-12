Regardez Bono et The Edge de U2 chanter "Christmas (Baby Please Come Home)" et "Walk On" à la télé irlandaise

Les musiciens irlandais ont une tradition depuis une dizaine d'années : celle d'aller jouer autour de Noël sur Grafton street à Dublin, l'une des plus importantes artères commerçantes de la capitale, pour collecter de l'argent en faveur des sans-abri. Mais la crise sanitaire a changé la donne cette année. Afin d'éviter de drainer les foules et de respecter la distanciation sociale, plusieurs chanteuses, chanteurs et musiciens, dont Bono et The Edge de U2, ont été chanter à la télévision pour réunir des fonds caritatifs. Cela se passait ce week-end au Late Late Show irlandais.



Bono et The Edge, entourés de musiciens et choristes, ont conclu la soirée en jouant Christmas (Baby Please Come Home) de Darlene Love - une chanson sortie en 1963, déjà reprise par U2 lors de son Joshua Tree Tour à la fin des années 80, et reboostée par Mariah Carey en 1994.

Bono et The Edge ont également interprété en duo une belle version acoustique guitare-voix de Walk On, une chanson de leur propre répertoire (extraite de l'album All That You Can't Leave Behind).







Puis ils se sont assis pour discuter avec le présentateur Ryan Tubridy. Bono s'est notamment demandé qui sont les travailleurs essentiels, estimant que les musiciens le sont. En tant que célébrités, ils ont aussi le devoir selon lui de contribuer à aider les travailleurs au front, et en particulier les personnels de santé, dont la pandémie nous a fait mesurer l'importance capitale.