VIDEO. Les Who jouent "Won't Get Fooled Again" avec des instruments jouets chez Fallon

Invités du Tonight Show de Jimmy Fallon, Roger Daltrey et Pete Townshend s'en sont donné à coeur joie sur leur classique "Won't Get Fooled Again".

On ne se lasse pas des sessions de Jimmy Fallon où ses invités interprètent un de leurs hits avec des instruments jouets. De Mariah Carey à Ed Sheeran, c'est toujours réussi, drôle, émouvant.

Une version jouissive



Les Who, actuellement en tournée aux Etats-Unis, se sont prêtés au jeu mercredi soir dans le Tonight Show. Leur version du hit de 1971 Won't Get Fooled Again (album Who's Next) ne déroge pas à la règle : elle est tout simplement jouissive ! En combinaison rouge, Pete Townshend n'ose pas esquisser ses fameux moulinets sur ce ukulele pour moins de 4 ans, Roger Daltrey en T-shirt gris chante en agitant un mini-tambourin. Ils sont entourés des Roots, l'orchestre de l'émission, et de Jimmy Fallon, visiblement fou de joie, qui tape sur un Casio et un morceau de bois, sourire aux lèvres.





A la fin, Pete Townshend n'a aucun mal à être à la hauteur de sa légende en cassant bien entendu sa "guitare" en direct. Quant à Roger Daltrey, il proclame au même moment dans un sourire : "Je quitte le groupe".



Les Who viennent de débuter une tournée d'une trentaine de dates en Amérique du Nord dans le cadre de leur Moving On ! tour. Bien qu'ils n'aient pas indiqué qu'il s'agissait de leur tournée d'adieu, Roger Daltrey, 75 ans, reconnait que ce sera peut-être bien leur dernière.