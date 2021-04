Les salles de concert sont toujours fermées mais d'autres lieux, aussi insolites soient-ils, peuvent encore servir de scène aux artistes. Installé sur le toit d'un immeuble d'Ajaccio, le groupe de rock "The Dudes" a donné un concert, ce dimanche 25 avril.

Durant 45 minutes, les quatre musiciens ont enchaîné des titres des années 60 et 70 pour les habitants du quartier. "On a décidé de créer la surprise. D'une part pour nous-mêmes, parce que comme tous les groupes, nous rongeons un peu notre frein en cette période bizarre, et j'espère aussi pour le voisinage avec l'espoir de pouvoir se re-rencontrer prochainement", explique Jean-Philippe, chanteur et guitariste à nos confrères de France 3 Corse.

Ajaccio : happening du groupe The Dudes sur un toit de l’Avenue Noel Franchini. Une surprise rock de 45 minutes offerte aux habitants du quartier. pic.twitter.com/yqABkb6HBS — France 3 Corse (@FTViaStella) April 25, 2021

Depuis leur balcon ou dans la rue, les amateurs de musique interrompent leurs activités pour profiter de cet instant musical impromptu. À la fin de chaque morceau, les applaudissements et les encouragements fusent de toute part. "Je suis aux premières loges, ils sont très bons", se réjouit une spectatrice.

Sur les notes des Dudes, le public danse dans la rue ou depuis les balcons du quartier de l'avanue Noël Franchini à Ajaccio (France 3 Corse)

Le chanteur a conclu le set avec un message plein d'espoir "Merci à tous et à bientôt sur la plage peut-être !"