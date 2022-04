Tindersticks sort un best of, 30 ans de musique et un appétit intact pour le futur : "Regarder en arrière peut s’avérer très utile"

Groupe prolifique, élégant et aux 1 000 projets permanents, les Tindersticks viennent de sortir un best of, "Past imperfect", retour sur 30 ans d'une carrière sinueuse, en plusieurs temps. Un best of non pas comme un accomplissement, mais plutôt comme une reconnaissance du travail effectué, et de ce qu'il reste encore à creuser.

Les Tindersticks voyagent perpétuellement entre obscurité, et lumière. Alors pour résumer 30 années intenses, le plus simple, façon de parler, était de choisir 20 morceaux et de les présenter de manière chronologique. Fil rouge : la voix de Stuart Staples, et une immense exigence musicale.

L'aventure a donc commencé en 1992 à Nottingham. Installé depuis maintenant longtemps en Creuse, Stuart Staples se souvient : "Quand nous avons sorti notre premier album, ça nous a tous pris par surprise… On a vécu peut-être cinq ans sur ce sentiment que tout était possible, avant de progressivement devenir plus conscients".

"Je pense qu’on s’est battus pour revenir à ce sentiment de liberté, et nous y sommes parvenus ces dix dernières années." Stuart Staples, Tindersticks

Claire Denis, la flamme d'un groupe

En chemin, quelques membres ont changé, l'intention est restée la même : écrire, creuser, imaginer une musique intemporelle. Stuart Staples, toujours : "On pense toujours à l’avenir. L’idée-même de nostalgie est pleine de danger, alors je pense que faire une pause pour regarder en arrière, ce que vous avez accompli, peut s’avérer très utile. J’espère que ça peut nous nourrir plutôt que nous détruire".

L'histoire des Tindersticks est aussi celle d'un compagnonnage, avec la réalisatrice Claire Denis. Depuis une rencontre au Bataclan en 1996, ils ont signé les musiques de tous ses films, dont Avec amour et acharnement, le prochain, pour lequel ils dévoilent ici l'inédit Both Sides Of The Blade. "Quand vous mettez quelqu’un comme Claire au milieu du processus, tout devient non-linéaire, et un peu plus imprévisible", salue aujourd'hui le fondateur du groupe.

"Ce que réclament les idées de Claire Denis, c’est un défi permanent… Je crois que cela a été très important dans l’existence même du groupe, 30 ans plus tard." Stuart Staples, Tindersticks

Rarement best-of n'aura semblé si tourné vers l'avenir. Avec les productifs Tindersticks, le passé n'est qu'une étape vers de nouveaux territoires à défricher.

Tindersticks, Past Imperfect, The Best Of Tindersticks 1992-2021 (City Slang). Album disponible.