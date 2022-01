The Smile, le nouveau groupe de Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead, donne trois concerts à suivre en streaming ce week-end

The Smile n'était donc pas qu'un passe-temps sympatique pour s'occuper pendant le confinement. Le nouveau projet que Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead ont monté avec le batteur de jazz Tom Skinner de Sons of Kemet s'apprête à se jeter à l'eau avec trois concerts à suivre en live streaming payant ce week-end, samedi 29 et dimanche 30 janvier (voir détails plus bas).



De ce groupe, dans lequel le fidèle producteur de Radiohead Nigel Godrich est également impliqué, on sait encore peu de choses. La mystérieuse formation n’a pour l’instant publié que quelques sessions de répétitions sur les réseaux sociaux et deux singles.



The Smoke (en vidéo ci-dessous), dévoilé jeudi 27 janvier, est dominé par la basse et par la voix gracile de Thom Yorke. Son prédécesseur sorti le 5 janvier, You Will Never Work In Television Again, est très différent, plus urgent, une sorte de post-punk tendu, avec une curieuse flûte psychédélique au second plan et surtout un phrasé de Thom Yorke comme on n'en avait pas croisé depuis leur premier album Pablo Honey en 1993.

Un album à l'horizon

Jonny Greenwood a indiqué que The Smile était né de son désir de travailler avec Thom Yorke durant le confinement. "Nous n’avions pas beaucoup de temps, mais nous voulions juste terminer quelques chansons ensemble." Quelques chansons qui se sont transformées en album, que le trio annonçait début janvier avoir presque terminé – "nous sommes au stade de la liste des morceaux, où il y a 6227020800 combinaisons de chansons possibles", écrivaient-ils sur les réseaux sociaux.



The Smile a également donné un bref concert surprise en streaming en mai 2021 (Live at Worthy Farm produit par le festival de Glastonbury) que peu de privilégiés ont vu. Le critique du Guardian Alexis Petridis le décrivait alors grosso-modo comme un mélange d’influences prog-rock volontairement étranges et de riffs de guitare complexes, avec d’occasionnels virages psychédéliques… Cependant, le groupe n’avait semble-t-il pas encore commencé à enregistrer à ce stade.

Trois concerts londoniens à suivre en live-streaming payant

Ce week-end sera l’occasion d’en savoir plus : The Smile donne en effet trois concerts de lancement à Londres samedi 29 et dimanche 30 janvier, que l’on pourra suivre en live streaming payant depuis l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie. Ces concerts auront lieu depuis la salle Magazine située au cœur des Docklands, devant un public physique (y compris dimanche matin), et seront diffusés en temps réel sur trois fuseaux horaires différents, "afin que les gens en dehors du Royaume-Uni puissent nous voir jouer à des horaires raisonnables."



"Nous sommes très enthousiastes/effrayés/fiers que vous entendiez ces chansons, que nous répétons actuellement dans une petite pièce à Oxford où le travail est plus fun que fun", a écrit la formation sur Facebook.



Les trois livestream seront retransmis sous ce lien contre 16,75 euros (achat avant samedi) ou 23,25 euros (le jour même), aux horaires suivants:

Samedi 29 janvier à 21h, heure française

Dimanche 30 janvier à 2h du matin, heure française

Dimanche 30 janvier à midi, heure française



Pour tous ceux qui ne pourront pas suivre le concert en direct, un replay sera disponible pendant 48h après la fin du troisième concert (accessible via la création d’un compte).

Radiohead en stand-by

Et Radiohead dans tout ça ? Le groupe, qui n’a pas publié d’album depuis le magnifique A Moon Shaped Pool en 2016, est toujours en pause. Mais ses membres restent chacun de leur côté très actifs, particulièrement dans la musique de films.



Jonny Greenwood a ainsi réalisé les B.O. de The Phantom Thread (2017) et de Licorice Pizza (2021) de Paul Thomas Anderson mais aussi de A Beautiful Day de Lynne Ramsay (2017). Il a également composé la musique de deux films tout récents : celle, vraiment remarquable, de Spencer de Pablo Larrain, sur Lady Di avec Kristen Stewart dans le rôle titre, et celle de The Power of The Dog de Jane Campion. De son côté, Thom Yorke a réalisé la B.O. du remake de Suspiria par Luca Guadagnino en 2018 et a sorti un nouvel album solo, Anima (2019), tandis que Ed O'Brien publiait son premier album solo, Earth (2020).