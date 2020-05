"Sun Is Rising Up", une pépite pop folk du confinement signée The Shockin' Papas

Le groupe originaire de la Côte-d'Azur a profité des deux mois de solitude pour créer un projet en commun. Leur nouveau morceau s'appelle "Sun Is Rising Up".

C'est une ballade musicale qui fait du bien aux oreilles et au coeur. Sun Is Rising Up, le nouveau titre de The Shockin' Papas, a été écrit avant le confinement et peaufiné en commun mais à distance. Résultat, une pop folk chaleureuse et un clip qui porte en lui les stigmates d'une période à part.

Comme tous les artistes de scène, les musiciens des Shockin' Papas ont interrompu leurs concerts. Le groupe niçois espère bien reprendre la tournée et partager avec le public ce nouveau lever de soleil. "C'est l'histoire d'un type à qui il arrive des péripéties et à chaque fois, malgré tout, il se dit que le soleil se lèvera", explique l'auteur des paroles, Paul Moracchini.

Le clip atteint déjà 2 500 vues. Le groupe poursuit l’enregistrement d'une démo et promet prochainement de nouveaux contenus.