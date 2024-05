Steve Albini, producteur de rock pour Nirvana, les Pixies et PJ Harvey, est mort à 61 ans

Le producteur de rock américain Steve Albini est mort mardi 7 mai au soir d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans, a annoncé mercredi le site Pitchfork, citant son équipe en studio. Méconnu du grand public, Steve Albini était une icône du rock indépendant. Il a produit des dizaines d'albums phares, notamment In Utero de Nirvana, Surfer Rosa des Pixies, Pod des Breeders et Rid of Me de PJ Harvey.



Fondateur du groupe Big Black, il était aussi le guitariste et chanteur du groupe Shellac fondé en 1992. Ce groupe, encore en activité, devait sortir la semaine prochaine un nouvel album, To All Trains, le premier depuis une dizaine d'années. Une tournée était prévue dans la foulée.

Connu pour son intransigeance, Steve Albini a conservé l'éthique punk chevillée au corps toute sa vie. Provocateur, roi du chambrage, il pouvait insulter sans remords - traitant par exemple les Smashing Pumpkins de groupe "totalement insignifiant" ou Urge Overkill de "saucisses en costumes jouant à une fête rock étudiante".

Né en 1962 à Pasadena (Californie) puis élevé dans le Montana, il avait découvert le rock des Ramones à l'adolescence avant de faire des études de journalisme. Dans le magazine de rock Forced Exposure, il avait écrit en 1991 au sujet des Pixies dont il avait produit l'un des albums les plus emblématiques, Surfer Rosa, trois ans plus tôt: "Jamais je n'ai vu quatre vaches plus inquiètes de se faire mener par leurs anneaux de nez". C'est pourtant grâce à cet album retentissant des Pixies, devenu "le son des années 90", qu'il devint demandé de toutes parts. Outre Nirvana et PJ Harvey, il produit ensuite Jon Spencer Blues Explosion, The Jesus Lizard, The Wedding Present ou Superchunk.

Considéré comme le gourou de la production "noise", il préférait le terme d'"ingénieur du son" plutôt que "producteur", et refusait d'influencer le contenu artistique des groupes pour lesquels il travaillait. Privilégiant les sons abrasifs, méprisant toute idée artistique à visée commerciale, il excellait à capturer le son brut des musiciens, donnant l'impression qu'ils jouaient en direct devant vous.

Il avait également produit des albums de rock français tels que Strike des Thugs, Western sous la neige de Dionysos, Plug de Sloy et Châteauvallon, (((Capoeira))) et Science de Chevreuil.