Regardez Jeff Buckley interpréter "Mojo Pin" dans un clip inédit

Afin de célébrer les 25 ans de l'album "Grace", le chef d'oeuvre romantique inusable de Jeff Buckley, Sony publie un clip inédit daté de 1994.

L'album Grace, chef d'oeuvre de rock mélancolique du chanteur et musicien américain Jeff Buckley, est sorti il y a 25 ans. Cet album studio élégiaque et obsédant est le seul paru du vivant du musicien mort noyé accidentellement à Memphis en 1997, à l'âge de 30 ans.



A l'occasion de cet anniversaire, Sony publie un clip live inédit dans lequel Jeff Buckley interprète Mojo Pin de façon inspirée et bouleversante, seul à la guitare. Des images intimistes filmées dans un hôtel en Ecosse lors d'un showcase organisé par sa maison de disques en mars 1994, quatre mois avant la sortie de l'album.







Sur Mojo Pin, qui est le titre d'introduction de l'album, Jeff Buckley disait parler d'"un rêve de femme noire" et de l'obsession pour une personne comme on parlerait d'une drogue.



Sony ressort l'album Grace le 23 août, 25 ans après jour pour jour après sa première parution, avec un titre en bonus, Strawberry Street.