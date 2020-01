Qui sont les favoris et qui jouera sur scène dimanche aux Grammy Awards 2020 ?

Les femmes dominent cette année les nominations aux prestigieuses récompenses américaines de la musique, avec les chanteuses Lizzo et Billie Eilish en tête. Demandez le programme !

Trois noms reviennent de façon insistante cette année en vue de la cérémonie des Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique qui seront décernées dimanche 26 janvier 2020 à Los Angeles. Découvrez de quel.le.s artistes il s'agit et quel.le.s artistes sont attendu.e.s sur scène. Afin de faire vos propres pronostics, consultez enfin la liste des nominations dans les principales catégories.

Les femmes dominent

Dans le millésime 2020 des Grammys, les femmes dominent la liste des nominations, en particulier dans les quatre catégories reines (album de l'année, enregistrement de l'année, chanson de l'année et meilleur nouvel artiste).



Outre Lizzo, en pole position avec huit nominations, Billie Eilish (six), Ariana Grande (cinq), Lana Del Rey, Beyoncé et la chanteuse H.E.R. ont également tiré leur épingle du jeu.





Lizzo et Billie Eilish font la course en tête

Tous les yeux seront braqués sur deux favorites qui ont percé en 2019 même si elles sont dans le circuit depuis plusieurs années. L'exubérante Lizzo, 31 ans, et la sombre Billie Eilish, 18 ans.



Ces nouvelles stars des hits parades incarnent deux styles très éloignés l'un de l'autre: d'un côté une pétillante jeune femme noire, aux clips colorés et aux éclats de voix qui prone l'affirmation de soi; de de l'autre une ado blanche un peu garçonne à la voix douce et aux paroles oniriques et désenchantées.





Le phénomène rap-country Lil Nas X

L'autre phénomène 2019 c'est Lil Nas X, qui a battu un record de longévité en tête des charts américain l'an passé avec son tube Old Town Road. Lui aussi incarne la diversité, car il est l'un des rares rappeurs à avoir publiquement déclaré être homosexuel.



Artiste noir, il a aussi secoué le monde très blanc et très américain de la country, qui a rechigné à accepter sa chanson comme faisant partie de son univers.

Sur scène, BTS reprendra "Old Town Road"

La cérémonie, qui se tiendra dans le fameux Staples Center de Los Angeles, est souvent aussi marquante pour ses performances que pour ses récompenses.



Cette année, Lizzo, Billie Eilish et Ariana Grande mèneront le show. Très attendue également, une version de Old Town Road par la sensation de la K-pop BTS, la star country Billy Ray Cyrus et DJ Diplo. D'autres invités surprise pourraient les rejoindre, assure la rumeur.



Un hommage sera également rendu au rappeur Nipsey Hussle par John Legend, le rappeur Meek Mill et DJ Khaled. Tué l'an dernier à Los Angeles, Nipsey Hussle est en lice à titre posthume dans trois catégories.





Les principales nominations

Album de l'année

Bon Iver - i, i

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell!

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande - thank u, next

H.E.R. - I Used To Know Her

Lil Nas X - 7

Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

Vampire Weekend - Father Of The Bride



Enregistrement de l'année

Bon Iver - Hey, Ma

Billie Eilish - Bad Guy

Ariana Grande - 7 Rings

H.E.R. - Hard Place

Khalid - Talk

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus - Old Town Road

Lizzo - Truth Hurts

Post Malone et Swae Lee - Sunflower



Chanson de l'année

Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey et Lori McKenna - Always Remember Us This Way (dans le film A Star Is Born)

Billie Eilish et Finneas O'Connell - Bad Guy

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth et Tanya Tucker - Bring My Flowers Now

H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris et Rodney Jerkins - Hard Place

Taylor Swift - Lover

Lana Del Rey et Jack Antonoff - Norman Fucking Rockwell!

Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn et Sam Roman - Someone You Loved

Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic et Jesse Saint John - Truth Hurts



Révélation de l'année

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank And The Bangas

Yola



Meilleur album de rap

Dreamville - Revenge Of The Dreamers III

Meek Mill - Championships

21 Savage - I Am > I Was

Tyler, The Creator - Igor

YBN Cordae - The Lost Boy



Meilleur album de rock

Bring Me The Horizon - Amo

Cage The Elephant - Social Cues

The Cranberries - In The End

I Prevail - Trauma

Rival Sons - Feral Roots



Meilleur album vocal pop

Beyonce - The Lion King: The Gift

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande - thank u, next

Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project

Taylor Swift - Lover