Pete Doherty & The Libertines, remplaçants de luxe au festival Check-In Party de Guéret

Le groupe de rock britannique a accepté au dernier moment de remplacer les Australiens King Gizzard and the Lizard Wizard à l'occassion du festival, qui a lieu du 19 au 20 août dans la Creuse.

Ils ont été rajoutés au dernier moment sur une affiche déjà très alléchante. The Libertines, le groupe de rock britannique mené par Pete Doherty, seront vendredi 19 août en ouverture du festival Check-In Party à Guéret, dans la Creuse.

Tout part d'une annulation : celle de King Gizzard and the Lizard Wizard. Le groupe australien a été contraint d'annuler sa tournée en Europe, à la suite de problèmes de santé du chanteur Stu Mackenzie. Au pied levé, The Libertines remplace les Australiens. "On a eu un petit coup de bol, un joli alignement des planètes. Dans notre malheur, ça a été une aubaine, se réjouit Sébastien Chevrier, co-directeur de la Check-In Party. On le constate dans la billetterie."





Shame, Kevin Morby, Feu! Chatterton, Last Train...

Le festival creusois, qui fête seulement sa deuxième édition après la première en 2019, s'offre une affiche très rock et anglophone : Shame, Fontaines DC, Geese, Kevin Morby, Working Men's Club côtoient Feu! Chatterton, Last Train, The Liminanas ou Mansfield.TYA. Les Libertines, eux, ont réservé à Guéret leur deuxième concert français de l'année seulement, après le Motocultor Festival la veille. Ils passeront également par Paris le 24 octobre, pour un concert unique au Zénith.

Pour le co-directeur de la Check-In Party, le groupe de punk rock a été séduit par l'affiche et la philosophie du festival à la programmation éclectique : "C'est le côté un peu dissonant des artistes qui défendent un rapport différent au public, qui ont fait du live leur stratégie de développement et dont on considère que les Libertines sont un peu les parents." Pete Doherty, leader du groupe, vit désormais sur les hauteurs d'Etretat. Depuis la Normandie, l'ancienne rock star tabageuse déclare avoir tourné le dos aux scandales et excès.