Nick Cave annonce la sortie surprise d'un nouvel album, dès la semaine prochaine

Le prochain album de Nick Cave & The Bad Seeds est imminent. Et il s'agit même d'un double album.

Nick Cave a pris ses admirateurs par surprise en annonçant la sortie d'un nouvel album en compagnie des Bad Seeds dès la semaine prochaine. Il s'agit du successeur de l'acclamé Skeleton Tree paru en 2016, dans lequel Nick Cave noyait son chagrin à la suite de la mort accidentelle à Brighton d'un de ses fils, Arthur, à l'âge de 15 ans.

Un double album à propos d'un "esprit migrant"

Le nouvel album s'intitule Ghosteen et il s'agit d'un double album, a révélé Nick Cave en réponse à la question d'un fan sur le site The Red Hand Files.



Le chanteur et musicien australien en a également dévoilé le tracklisting, ainsi que quelques intrigantes précisions : "La première partie contient 8 chansons et la seconde comprend deux longues chansons, liées par un titre en spoken word. Les chansons du premier album sont les enfants. Les chansons du second album sont les parents". Il a également souligné que "Ghosteen est un esprit migrant", avant de poster la magnifique pochette, ultra onirique.

Des chansons nées de rêves fiévreux

Sachant que ce nouvel album est baptisé Ghosteen (fantôme adolescent, si l'on traduit littéralement), il semble que le ténébreux Nick Cave continue de panser ses plaies. Il y a un an, son épouse, Suzie Bick, avait indiqué sur son propre site The Vampire's Wife, que le groupe était en plein travail à Los Angeles.



Elle ajoutait alors : "Certaines de ses chansons se sont dévoilées de nuit, dans ses rêves fiévreux. Ce sont ses chansons fiévreuses".

La pochette du double album "Ghosteen" de Nick Cave & The Bad Seeds. (NICK CAVE & THE BAD SEEDS)

Le tracklisting de Ghosteen

Part One

1. The Spinning Song

2. Bright Horses

3. Waiting For You

4. Night Raid

5. Sun Forest

6. Galleon Ship

7. Ghosteen Speaks

8. Leviathan

Part Two

1. Ghosteen

2. Fireflies

3. Hollywood