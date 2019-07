Mick Jagger revient au cinéma dans un thriller présenté à la Mostra de Venise

Le chanteur des Rolling Stones sera à l'affiche de "The Burnt Orange Heresy" de Giuseppe Capotondi.

Près de vingt ans après son dernier rôle à l'écran, la rock-star britannique Mick Jagger fait son retour au cinéma. Il présentera en septembre, en clôture de la Mostra de Venise, The Burnt Orange Heresy, un thriller dont l'intrigue se déroule dans le monde de l'art.

Retour à l'écran au côté de Donald Sutherland

Signé de l'Italien Giuseppe Capotondi, The Burnt Orange Heresy, qui adapte le roman éponyme de l'Américain Charles Willeford, met en aussi en scène le Canadien Donald Sutherland, le Danois Claes Bang et l'Australienne Elizabeth Debicki (Vita et Virginia), indiquent les organisateurs de la Mostra.



Mick Jagger, charismatique leader des Rolling Stones qui fêtera ses 76 ans vendredi, a repris le 21 juin à Chicago la tournée américaine No Filter Tour du groupe, interrompue deux mois plus tôt en raison de ses problèmes de santé. La star était remontée sur scène après une intervention de remplacement d'une valve cardiaque.

Un collectionneur d'art

Pour son retour sur grand écran, le "papy du rock" incarne un riche collectionneur d'art (Joseph Cassidy), obsédé par le peintre solitaire Jérôme Debney (Donald Sutherland), qui va proposer à un couple d'amoureux de rencontrer Debney en échange du vol d'un chef-d'oeuvre de l'atelier de l'artiste. Le film sera projeté le 7 septembre sur le Lido de Venise, en première mondiale et en clôture de la 76e Mostra.



Rock-star planétaire, Mick Jagger compte une dizaine de longs métrages à son actif en tant qu'acteur, sa dernière apparition dans un film de fiction remontant à 2001 avec The Man from Elysian Fields (Les âmes perdues), de George Hickenlooper. Son énergie légendaire était aussi au coeur du documentaire hommage consacré aux Rolling Stones Shine a Light en 2008 et réalisé par l'Américain Martin Scorsese.