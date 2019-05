Les Rolling Stones repartent en tournée le 21 juin

"Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui les nouvelles dates de tournée aux États-Unis et au Canada !", peut-on lire sur le site internet du mythique groupe de rock britannique.



Les Rolling Stones avaient fait part en mars du report de 17 concerts arguant que "les médecins (avaient) expliqué à Mick Jagger qu'il ne pouvait pas partir en tournée car il avait besoin de soins médicaux".



La rock-star britannique de 75 ans avait rassuré ses fans quelques jours plus tard en annonçant avoir été opéré, expliquant se sentir "beaucoup mieux" dans un message posté sur Twitter. La nature exacte de l'intervention n'est pas connue, mais le site spécialisé Billboard a affirmé qu'il s'agissait de remplacer une valve cardiaque.

