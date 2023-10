Lenny Kravitz de retour avec un nouveau single "TK421" et son clip torride, annonciateur d’un nouvel album

Le chanteur et musicien américain annonce un nouvel album pour le mois de mars. Il vient de sortir un premier single en éclaireur, accompagné d'un clip dans lequel il fait tout pour faire grimper le mercure...

Temps de lecture : 1 min

Après cinq ans de mutisme, Lenny Kravitz prépare son retour. Il a sorti jeudi 12 octobre au soir un premier single TK421, accompagné d’un clip, annonciateur d’un 12e album baptisé Blue Electric Light, à paraître le 15 mars 2024. Sur ce disque, l’auteur, producteur et multi-instrumentiste américain joue de la plupart des instruments, avec son guitariste Craig Cross.



Sur ce premier single euphorique, le musicien qui évolue à la croisée du rock, du funk et de la soul, tente un retour explosif avec un rythme synthétique bien marqué, des guitares funk jouissives mais rebattues et un solo de saxophone en pilote automatique. Le tout est pour le moins convenu. Cependant, le clip, dans lequel Lenny fait le beau et tout son possible pour faire grimper le mercure, vaut le détour. Il est en outre soumis à une limite d'âge et accessible uniquement sur YouTube.

Lenny Kravitz se sert de sa brosse à dents comme d'un micro dans le clip "TK421". (CAPTURE D'ECRAN YOUTUBE)







Lenny dans le plus simple appareil

Lenny, à poil (de dos) dans de beaux draps immaculés, semble se réveiller d’un mauvais rêve. Mais la journée va bien commencer. A 59 ans, il a encore visiblement la patate et se lève du bon pied, dans le plus simple appareil, et joue ensuite avec nos nerfs et à cache-cache avec les rideaux. Torride. Oui, son postérieur est impeccable, ses tatoos bien en place et il a toujours des pectoraux en béton armé (au point qu’on en vient à douter de leur réalité… plaquage en mousse hyperréaliste, IA ou doublure aux moments clés ?)… tout en nous envoyant avec désinvolture la fumée de sa clope à la figure. Un vrai Chippendale pour le bonheur des dames, qui fait mousser sa poitrine sous la douche, tangue du bassin et se caresse l’entrejambe dans sa baignoire (vide) en pantalon de cuir moulant. Youhou ! Il voudrait déclencher une émeute qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Nous, il nous a juste donné envie de crier "Prince, reviens !".