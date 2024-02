Le rocker britannique Rod Stewart vend son catalogue pour 100 millions de dollars

Le chanteur, connu pour les tubes comme "Sailing", "Baby Jane" et "Maggie May", a vendu les droits d'édition et de musique enregistrée de son catalogue pour près de 100 millions de dollars, a rapporté jeudi le "Wall Street Journal".

Selon le quotidien économique américain Wall Street Journal, la société Iconic Artists Group de l'homme d'affaires Irving Azoff a acquis près de 100 millions de dollars, les droits du catalogue de Rod Stewart, 79 ans, ainsi que certains droits sur son nom et son image.

L'information a été annoncée jeudi 15 février, moins d'une semaine après l'annonce d'un accord retentissant conclu par Sony pour acquérir la moitié des droits d'enregistrement et d'édition du catalogue de Michael Jackson auprès de ses héritiers. Le New York Times a évalué la valeur du catalogue du chanteur de Thriller à 1,2 milliard de dollars, voire plus, et d'après le site Billboard, Sony aurait déboursé au moins 600 millions de dollars.

Les droits musicaux, un marché très juteux

Ces dernières années, les droits musicaux sont devenus un marché florissant après une vague de ventes qui a permis à des artistes tels que Bob Dylan, Bruce Springsteen ou Neil Young de rentabiliser leurs catalogues. Ces derniers constituent des actifs intéressants et de long terme pour les investisseurs, à l'ère du streaming.

Les propriétaires des droits d'édition d'une chanson reçoivent une rétribution financière pour chaque diffusion, la vente d'albums ou l'utilisation dans la publicité et les films. Les droits d'enregistrement régissent eux la reproduction des œuvres et la distribution.