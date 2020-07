Le guitariste Peter Green, co-fondateur de Fleetwood Mac et auteur du hit "Black Magic Woman", est mort à 73 ans

Le guitariste avait co-fondé Fleetwood Mac à la fin des années 60 avant de poursuivre une discrète carrière solo.

Peter Green, guitariste co-fondateur du célèbre groupe britannique Fleetwood Mac, est mort à l'âge de 73 ans, ont annoncé samedi les avocats de sa famille. Il est s'est éteint "ce week-end paisiblement dans son sommeil", selon un communiqué du cabinet Swan Turton.



Né à Londres le 29 octobre 1946, ce virtuose de la guitare de blues et de rock, dont le talent et le style très fluide avaient impressionné B.B. King, avait joué en professionnel dès ses 15 ans.





Co-fontateur de Fleetwood Mac en 1967

Après avoir officié dans plusieurs groupes, il avait fondé Fleetwood Mac avec le batteur Mick Fleetwood à Londres en 1967.



Auteur de titres comme Albatross, Oh Well, Man of The World ou Green Manalishi, qui ont façonné le style du groupe et fait sa renommée mondiale, il a participé aux trois premiers albums de Fleetwood Mac, Fletwood Mac (1968), Mr Wonderful (1968) et Then Play On (1969).







Il avait aussi composé Black Magic Woman, immortalisé ensuite par Carlos Santana en 1970.



Des problèmes mentaux - il avait été diagnostiqué schizophrène et hospitalisé - l'avaient contraints à quitter Fleetwood Mac cette même année, en mai 1970, avant de poursuivre une discrète carrière solo.





Hommage appuyé de Mick Fleetwood

Peter Green a été l'un des huit membres du groupe à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1998.



En février 2020, rapporte le site du magazine Rolling Stone (en anglais), Mick Fleetwood avait tenu à célébrer l'héritage de Peter Green lors d'un concert dédié qui avait réuni ses amis et ses admirateurs, tels que David Gilmour (Pink Floyd), Pete Townshend (The Who) et Steven Tyler (Aerosmith).



"Je tenais à faire savoir que je n'ai pas fondé Fleetwood Mac", avait alors insisté Mick Fleetwood, "c'est Peter Green qui l'a fait". Dans un communiqué annonçant le concert, Mick Fleetwood avait souligné que Peter Green était "son meilleur mentor" et que cela le "remplissait de joie" de rendre hommage à son "incroyable talent".

Réactions

A l'annonce de sa mort, de nombreux musiciens lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le chanteur Cat Stevens l'a présenté comme un "héros méconnu" et a salué son "honnêteté et son inventivité musicales".

God bless the ineffable Peter Green, one of the unsung heroes of musical integrity, innovation and spirit. When I heard he left Fleetwood Mac in 1970 to get a real life and donate his wealth to charity, he became something of a model for me.



'#PeterGreen pic.twitter.com/9TfRJFOc64 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 25, 2020

Peter Frampton a dit sa tristesse et son admiration pour l'un des guitaristes les plus élégants.

Most sadly have lost one of the most tasteful guitar players ever I have always been a huge admirer of the great Peter Green may he rest in peace. — Peter Frampton (@peterframpton) July 25, 2020