Le groupe normand The Eternal Youth sort son troisième album, un cocktail rock d'éternelle jeunesse

Le compteur des années a beau défiler, on peut garder en soi la même énergie que dans les jeunes années. Chez les quatre gars de The Eternal Youth, elle carbure au rock depuis longtemps. Le groupe est en concert ce dimanche 30 octobre à La Cave de Monsieur Guy à Boulogne-sur-Mer.

L'occasion pour le public de découvrir Life is an Illusion, Love is a Drum, troisième opus des quatre compères qui sortira le 4 novembre prochain.

FTR

Ecouter The Eternal Youth fait office de bain de jouvence pour tout ceux qui sont âgés d’une quarantaine bien avancée. Fra (chant et guitare), Tonio (batterie), Alan (basse) et Doc (guitare) ne s’en cachent pas : leur style est marqué par le son rock des années 70 et 80 avec de furieux accents très british.

"Un vieux couple" : Fra (au premier plan) et Tonio (batterie) se connaissent et jouent ensemble depuis plus de vingt ans. (J-M. Guillaud / France Télévisions) Chacun des membres a déjà roulé sa bosse mais sur scène et dans leur façon de jouer, ces musiciens gardent la même fraîcheur. On sait qu’on ne deviendra pas des stars confiait le groupe il y a quelques jours dans Ouest-France avant un concert BBC d’Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Mais on constate quand même qu’il y a tous les âges dans le public, et on observe un retour de la musique des années 90, avec un regain d’intérêt pour des groupes comme Nirvana ou les Ramones. Ce sont des signes intéressants. On ne va pas laisser la flamme s’éteindre !".

La preuve : après Me And You Against The World, leur premier album sorti en 2018 grâce à une campagne de crownfunding, puis un deuxième, Nothing is ever over, qu’ils n’ont pas pu défendre car arrivé en mars 2020 en plein confinement, le groupe normand continue sur sa lancée avec Life is an Illusion, Love is a Drum.