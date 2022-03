Le chanteur Marilyn Manson porte plainte contre son ancienne petite amie Evan Rachel Wood qui l'accuse de viol

La plainte, déposée à Los Angeles, accuse l'actrice et sa partenaire sentimentale, l'artiste Illma Gore, d'avoir échafaudé des accusations malveillantes contre Marilyn Manson, y compris en se faisant passer pour un agent du FBI pour inciter "des accusatrices potentielles à émerger simultanément avec des allégations de viol et agressions".

Les deux femmes sont accusées d'avoir fourni aux accusatrices "des listes et des scripts" et fait "de fausses déclarations aux accusatrices potentielles" dans le cadre d'un projet qui "pouvait leur bénéficier à toutes deux".

Marilyn Manson demande un procès devant un jury pour mettre fin à ces allégations et évaluer les dommages qui lui sont dus. Ses avocats assurent dans la plainte que Illma Gore a piraté ses ordinateurs, téléphone, mail et autres comptes sur les réseaux sociaux et qualifient ces action d'"envahissantes, harcelantes, diffamatoires et préjudiciables".

Marilyn Manson a posté sa plainte sur Twitter en commentant: "Le temps viendra où je pourrai partager plus de choses à propos des événements de l'année écoulée. Jusque là, je vais laisser les faits parler pour eux-mêmes".

There will come a time when I can share more about the events of the past year. Until then, I’m going to let the facts speak for themselves: https://t.co/WmQqhZcPPB