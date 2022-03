Last Train, dernières répétitions pour le groupe rock avant l'Olympia et une tournée

C’est au Noumatrouff de Mulhouse que les quatre garçons de Last Train, tous originaires d'Altkirch (Haut-Rhin), préparent cet Olympia tant attendu (le concert était prévu en novembre 2019 et a connu plusieurs reports successifs).

La tournée du groupe ne coïncide pas avec la sortie d’un nouvel album mais avec celle d’un nouveau titre intitulé How did we get there. Un morceau de vingt minutes, accompagné par l'Orchestre symphonique de Mulhouse (avec lequel le groupe a déjà collaboré en 2019 pour le titre The Big Picture). Cette chanson est aussi la bande son d’un clip en forme de court-métrage réalisé par le guitariste Julien Peultier : “On adore le cinéma et les musiques de film. Pouvoir faire la rencontre entre les deux avec les moyens qu’on a, c’est assez chouette".

Une histoire d'amitié

Comme ils l'ont raconté en 2019 à Franceinfo Culture, Jean-Noël Scherrer, chanteur et guitariste, Julien Peultier (guitare), Timothée Gerard (basse) et Antoine Baschung (batterie) sont des amis d’enfance. C’est au collège, à l’âge de onze ans, qu’ils commencent à faire de la musique. Leurs premiers concerts, ils les donnent en 2014 dans des bars alsaciens avant de participer un an plus tard au Tremplin du Printemps de Bourges. Avec son énergie rock, Last Train est un groupe fait pour le live, la scène. Une énergie qui a emmené les quatre amis en tournée en Europe, puis jusqu’en Asie et aux Etats-Unis.

Le groupe a enregistré deux albums, Weathering (2017) et The Big Picture (2019). Ce dernier a donné lieu à un documentaire de quarante-trois minutes réalisé par le guitariste par Julien Peultier qui a suivi le groupe pendant l'enregistrement de son deuxième album en Norvège en 2019. L’occasion aussi de raconter l'amitié qui unit ces quatre garçons depuis plusieurs années.

Après l'Olympia le 22 mars puis un détour par les Pays-Bas et la Belgique, Last Train reviendra en France à partir du 14 avril avec un concert à Annemasse en Haute-Savoie. La tournée se poursuit jusqu'à fin juillet.Toutes les dates ici.