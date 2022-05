La guitare de la rupture d'Oasis vendue aux enchères pour 385.000 euros

Mise en vente à 150.000 euros prix de départ, la guitare Gibson de Noel Gallagher, cassée un soir d'été 2009 en même temps que le groupe Oasis connaissait un ultime et fracassant clash, a trouvé preneur mardi 17 mai pour 385.500 euros avec frais, lors d'une vente aux enchères organisée à Paris.

L'instrument de la discorde entre les frères Noel et Liam Gallagher, symbole de l'éclatement du groupe Oasis, a tout juste atteint l'estimation basse de 300.000 euros, plus 85.500 euros de frais. "C'est un des paris qu'on a voulu faire", explique à l'AFP Arthur Perault, cofondateur d'Artpèges, la galerie responsable de la vente. L'expert en musique s'est dit "plutôt content" de cette séance qui inaugure la "rock memorabilia" (mémoire du rock) à l'Hôtel Drouot, principale place d'enchères parisienne.

Fracassée dans les loges de Rock en Seine

Fracassée en loge au festival Rock en Seine 2009 par Noel, puis restaurée en 2011, la Gibson couleur rouge sang était présentée avec son étui d'origine et une note de son ancien propriétaire, signée "Peace, love and bananas".



La guitare Gibson ES-355 de Noel Gallagher, présentée le 17 mai à l'Hôtel Drouot, à Paris, pour sa vente aux enchères (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Parmi les autres lots phares, un costume "bondage" tout de cuir et chaînes porté par Martin Gore, tête pensante de Depeche Mode, a égalé l'estimation haute en trouvant preneur pour 15.528 euros TTC. L'ensemble était également accompagné de bracelets de force assortis et d'un médiator usagé.



Autre vente notable, celle de la basse de Corine Marienneau, membre emblématique du groupe français Téléphone dans les années 70 et 80. La quatre cordes a été adjugée au prix de 16.563 euros, un montant dans la fourchette d'estimation.

Un 45 tours de Johnny Hallyday dédicacé par Jimi Hendrix

L'étonnant 45 tours de Johnny Hallyday, dédicacé par un Jimi Hendrix pas encore connu en 1966, alors qu'il était à Nancy pour assurer la première partie de l'idole des jeunes, a accroché l'estimation basse avec une enchère à 10.352 euros. Sur ce vinyle à l'histoire folle, "Johnny" a aussi griffonné sa signature dans les années 2010, avant d'être rejoint par Matthieu Chedid alias M.



Au total, 85 lots était proposés mardi par l'Hôtel Drouot, entre amplis des années 60, sérigraphies d'albums de Pink Floyd et photos de rockstars.