Jon Bon Jovi vole au secours d'une dame en difficulté sur un pont

Le chanteur de rock américain Jon Bon Jovi s'est fait applaudir cette semaine, non pas pour un nouvel album, mais pour avoir secouru une dame désespérée sur le point de se jeter d'un pont à Nashville, dans le sud des Etats-Unis, ont rapporté les autorités locales et le magazine Deadline.

La star, connue notamment pour ses tubes Livin' on a Prayer et It's My Life, était sur le tournage d'une vidéo mardi 10 septembre au soir sur le pont pédestre John Seigenthaler quand, avec une autre personne, il a aperçu une femme sur le rebord du pont, de l'autre côté du garde-corps.

"Bon Jovi l'a persuadée de descendre du rebord au-dessus de la rivière Cumberland pour se mettre en sécurité", a indiqué la police de Nashville (Tennessee), dans un message posté mercredi sur le réseau social X, lui tirant "un coup de chapeau" pour l'avoir "secourue".

Dans une vidéo de l'incident publié par la chaîne locale WBIR, on peut voir une dame, en T-shirt bleu, se tenant sur le rebord du pont, du mauvais côté du rail de sécurité. Bon Jovi, et une autre femme, s'approchent alors d'elle, et après lui avoir brièvement parlé, ils l'aident à enjamber le parapet pour revenir sur le pont, avant que le chanteur ne la prenne dans ses bras puis marche avec elle vers le bout du pont.

Connu pour ses engagements caritatifs, Bon Jovi, 62 ans, revendique plus de 130 millions d'albums vendus depuis ses débuts en 1983. Avec son groupe, il faisait salle comble dans les années 1980.