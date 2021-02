Jay-Z, Foo Fighters, Kate Bush, Fela Kuti : découvrez la pré-sélection du Rock and Roll Hall of Fame 2021

La nouvelle fournée des artistes pré-sélectionnés en vue d'être intronisés au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame vient d'être dévoilée mercredi. Il s'agit de la sélection la plus inclusive de l'histoire, souligne l'institution américaine : sept des seize nommés sont des femmes ou des groupes comprenant au moins une femme.

Voici les nommés 2021 :

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go’s

Iron Maiden

JAY-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick

Les artistes sélectionnés pour la première fois

Le rappeur Jay-Z et le groupe de rock Foo Fighters étaient éligibles pour la première fois. Il faut en effet avoir sorti son premier enregistrement au moins 25 ans auparavant pour être éligible, c'est à dire en 1996 pour le peloton 2021.

Cinq autres groupes ou artistes sont nommés pour la première fois au panthéon du rock cette année : la reine de la soul Mary J. Blige, le Nigérian pionnier de l'afro-beat Fela Anikulapo Kuti, le groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, la grande chanteuse de R&B Dionne Warwick et le groupe féminin de new wave The Go Go's.

Les artistes qui rempilent d'une façon ou d'une autre

Tina Turner figure déjà au Rock and Roll Hall of Fame depuis 1991, mais au sein de Ike & Tina Turner, le duo qu'elle formait avec son compagnon Ike Turner. Carole King, elle, a déjà été intronisée en 1990 avec Gerry Goffin dans la catégorie "Non performers" (artistes hors scène). Quant à Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, il a déjà été intronisé au fameux musée de Cleveland en 2014 avec son ancien groupe Nirvana.



Un certain nombre d'artistes n'en sont pas à leur première nomination en vue d'une intronisation : c'est la sixième fois pour LL Cool J, la troisième pour Chaka Khan, Rage Against The Machine et Todd Rundgren, et la seconde pour Kate Bush, Devo, les New York Dolls et Carole King.



Le jury, composé de plus d'un millier de professionnels de la musique, devra départager les nominés qui seront effectivement intronisés cette année. Le public est aussi invité à voter dès à présent et jusqu'au 30 avril sur le site rockhall.com. Les résultats définitifs seront connus en mai et la cérémonie d'intronisation est prévue à l'automne à Cleveland (Ohio).