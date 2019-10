Ginger Baker, célèbre batteur de rock et de jazz, fondateur de Cream avec Eric Clapton, est mort à l'âge de 80 ans

Ginger Baker, membre du groupe de rock Cream entre 1966 et 1968, avec Eric Clapton et Jack Bruce, et l'un des batteurs les plus réputés dans l'histoire du rock britannique, s'est éteint à l'âge de 80 ans.

Ginger Baker, le batteur du groupe de rock britannique Cream qui comptait Jack Bruce au chant et à la basse et Eric Clapton à la guitare, est mort à l'âge de 80 ans, ont annoncé ses proches dimanche sur son compte Twitter. "Nous sommes très tristes d'annoncer que Ginger est décédé paisiblement à l'hôpital ce matin. Merci à tout le monde pour vos gentils mots ces dernières semaines", est-il écrit dans ce message.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks. — Ginger Baker (@GingerBDrums) October 6, 2019

Un des rois du solo de batterie

Ginger Baker est l'un des trois grands batteurs britanniques ayant marqué dans la seconde moitié des années soixante l'histoire du rock, avec Charlie Watts des Rolling Stones et Mitch Mitchell au sein du Jimi Hendrix Experience.

YouTube

Né à Lewisham, un quartier du sud-ouest de Londres, en 1939, ce musicien, après avoir failli embrasser une carrière de... cycliste, fait ses premières armes dans le milieu d'un jazz britannique qui s'ouvre alors au rhythm'n blues. En 1962, il remplace, dans le groupe d'Alexis Corner, un certain Charlie Watts, parti rejoindre les Rolling Stones. Puis, en 1966, Ginger Baker entre dans la légende en tant que membre des Cream, célèbre trio de l'histoire du rock, en compagnie du guitariste Eric Clapton et du bassiste Jack Bruce.

YouTube

Dans ce groupe, il se distingue par ses solos (qui peuvent durer, en concert, une dizaine de minutes) et son style, mélange de jazz et de rock, basé sur des roulements incessants associé à un jeu de cymbales luxuriant. Ginger Baker fait également parler de lui pour ses altercations violentes avec le bassiste du groupe, Jack Bruce, et pour sa consommation frénétique d'héroïne.

Cream, dont l'existence chaotique ne dure que deux ans, vend plus de 35 millions d'albums dans le monde et se rend célèbre grâce à de longues tournées aux Etats-Unis en 1967 et 1968, avec des concerts où l'improvisation tient une grande place. Le groupe devient alors une référence outre-Atlantique, influençant notamment les futurs musiciens de hard rock.

Entre rock et afro-jazz

Après la dissolution de Cream fin 1968, Ginger Baker fait partie d'un autre groupe mythique à l'existence éphémère, Blind Faith (toujours avec Eric Clapton), avant de fonder le Ginger Baker's Air Force. A la tête de cette formation où figure l'organiste Stevie Winwood, il interprète un rock psychédélique aux accents rythm'n blues, avec des incursions dans la folk music, l'inclusion de chants indigènes et de percussions africaines. Le musicien embarque ensuite pour Lagos, afin d'y approfondir sa connaissance des polyrythmies africaines au contact de Fela, le roi de l'afro-beat, et de son batteur Tony Allen.

YouTube

Après un retour en Angleterre et quelques expériences dans le rock progressif, on le retrouve dans les années 1980 à Milan, où il fonde une école de batterie, puis en Californie où il se concentre sur le funk et l'afro-jazz. Tout au long de sa vie de globe-trotter, Ginger Baker n'a jamais cessé de jouer. Parmi ses quelques disques marquants figure Going back home en 1993, avec deux autres musiciens explorateurs, le guitariste Bill Frisell et le contrebassiste Charlie Haden.

YouTube

La même année, un documentaire consacré au batteur, Beware of Mr Baker, sort aux Etats-Unis. A regarder d'urgence pour ceux qui auraient envie de faire connaissance avec cette légende du rythme assez peu sociable (il casse le nez du réalisateur avec sa canne à la fin du tournage).