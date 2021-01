Découvrez l'hymne "Foutre le bordel" du groupe La Femme et son clip coloré, en prélude à un nouvel album

Avec ce nouveau single, à l'occasion duquel le groupe La Femme annonce la date de sortie et la pochette de son troisième album, on tient là le premier hymne de la jeunesse 2021.

L'année vient à peine de commencer, et voilà que surgit déjà l'hymne 2021 de la jeunesse énervée ! Avec le single trépidant Foutre le bordel, le groupe La Femme rue dans les brancards et semble faire écho au ras-le-bol d'une génération confinée qui subit en silence l'abolition de son présent (et parfois même de son futur) depuis de longs mois. Il ne fait pas bon avoir 20 ans au temps du Covid-19. Face à cette chappe de plomb, à cette somme de frustrations, on peut avoir envie de renverser la table, de lâcher la bride, bref de "foutre le bordel", tout en restant bon enfant.



"Le chaos à tous les étages, on va booster jusqu’au tapage / En porte-à-faux le voisinage, avec du gros son qui tabasse", chante La Femme sur un tempo rapide et joyeux, mi-rock mi-électro, conçu pour retourner les salles de concerts (désespérément fermées jusquà nouvel ordre). "C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en choeur : je veux foutre le borde l", dit le refrain.





L'album est annoncé pour le 2 avril