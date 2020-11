De retour avec un nouvel album, les Smashing Pumpkins cherchent et trouvent un nouveau souffle

Groupe de rock culte des années 1990, les Smashing Pumpkins sortent un nouvel album, "Cyr", et fêtent cette année les 25 ans du disque qui les a fait entrer dans la légende, avec plus de 20 millions de ventes : "Mellon Collie and The Infinite Sadness". Avec toujours à la barre un leader tout puissant, Billy Corgan.

Dans les années 1990, si Seattle a offert Nirvana au monde, Chicago, de son côté, a vu naître les Smashing Pumpkins. Un son rugueux, du rock alternatif et souvent épique, porté par un homme passionné, mégalomane et souvent tyrannique, le chanteur, auteur, compositeur : Billy Corgan. À la barre, notamment, de ce qui deviendra - toutes proportions gardées, bien évidemment - leur White Album sorti en 1995, le double disque Mellon Collie and The Infinite Sadness, avec des titres qui vieilliront bien.

Vingt-cinq ans après, et un curseur de ventes autour des 20 millions, les Smashing Pumpkins existent toujours, sur un versant plus pop et électronique.

Cyr, leur nouvel album boursouflé, propose 20 (!) titres qui ne tutoient pas tous les sommets. Mais après s'être séparés en 2000, puis retrouvés en partie par la suite, le trio fondateur semble vouloir toujours écrire et composer. Billy est redevenu William Corgan, un chanteur qui semble apaisé et peut enfin se retourner sur son histoire mouvementée, comme il le confie en interview pour la plateforme Apple Music.

"La phrase la plus acide que j’ai lue à mon sujet, c’est : ‘Je n’aime pas Billy mais j’adore sa musique’… Pourquoi vous croyez que les gens vénèrent encore 2 Pac ou Jim Morrison ? Le personnage de Billy était bon pour le business." William Patrick Corgan, leader des Smashing Pumpkins

Car dans les années 1990, Billy Corgan, dépressif, suicidaire, tyrannique, surtout avec la bassiste D'Arcy Wretzky et les journalistes, n'était certainement pas la bonne personne à interviewer. "J’ai créé comme un avatar, dans lequel je me plongeais totalement, comme un acteur, avoue-t-il aujourd'hui, au micro de Zane Lowe pour Apple Music. J’en changeais tout le temps, j’utilisais tous ces personnages pour créer de la distance et avec le temps, c’est devenu un jeu avec les journalistes : jusqu’où chacun pouvait pousser l’autre. Mais ce n’est amusant que si vous vendez beaucoup de disques !"

Aujourd'hui, les Smashing Pumpkins ont perdu beaucoup de fans en route, mais semblent sur le point de retrouver une cohérence artistique et une productivité intéressante. Rideau sur les années 1990.

The Smashing Pumpkins, Cyr (Sumerian Records). Album disponible.