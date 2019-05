VIDEO. Découvrez Taron Egerton, l'acteur qui incarne Elton John dans le biopic sur le chanteur, interpréter "Rocket Man"

L'acteur Taron Egerton qui incarnera à l'écran Elton John dans le biopic "Rocketman" qui sort le 29 mai est-il à la hauteur ? Découvrez-le en train d'interpréter justement "Rocket Man".

La sortie du biopic très attendu sur Elton John approche à grands pas. Rocketman sera en effet présenté hors compétition à Cannes avant sa sortie le 29 mai dans les cinémas français. C'est l'acteur Taron Egerton qui incarnera à l'écran la star planétaire. Dans le film, il interprète vraiment les chansons d'Elton John et ne se contente pas de playback.

"C'était très important que la musique que j'ai composée et enregistrée soit chantée par Taron", explique Elton John. "Je voulais son interprétation de moi-même, à travers les paroles de Bernie Taupin et de ma musique – pas seulement qu'il fasse l'acteur.



"J'ai laissé Taron entre les mains de Giles Martin (compositeur et producteur, fils du producteur des Beatles Georges Martin), en lequel j'ai toute confiance parce qu'il est génial", poursuit Elton John qui assure avoir été "stupéfié" par le résultat.



Dans le clip ci-dessous, on voit Taron Egerton chanter Rocket Man, avec des images extraites du film.



Paramount Pictures

Un inédit en duo avec Elton John pour la BO



C'est Dexter Fletcher, déjà aux manettes de Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury de Queen, qui réalise ce biopic sur Elton John décrit comme "un fantasme musical". Il suit le destin de la star britannique depuis son enfance jusqu'à son avènement en tant que star planétaire.



La bande originale du film, disponible lors de la sortie, contiendra une vingtaine de hits d'Elton John (dont Bennie and the Jets, Crocodile Rock, Tiny Dancer ou Sorry Seems To Be The Hardest Word) réinterprétés et réimaginés par Giles Martin et chantés par Taron Egerton. La star chantera également en duo avec l'acteur un titre inédit (I'm gonna) Love Me Again.