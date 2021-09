Avec son 17e album "Senjutsu" et une tournée à venir, Iron Maiden vit et vibre plus que jamais

L'album était prêt depuis presque deux ans, imaginé et écrit sur la route de la tournée Legacy Of The Beast, puis tout droit sorti du studio Guillaume Tell, à Suresnes en région parisienne, où le groupe a désormais ses habitudes.

Une pandémie étant passée par là, Iron Maiden s'est mis sur pause. Difficile pour un groupe qui ne vit que par les lives démesurés ; pour le chanteur notamment, Bruce Dickinson : "On ne sait pas où on va, et tout ce qu’on peut faire c’est être préparés à tout pour que ça fonctionne."

La scène comme moteur

Lui-même se remettait enfin d'un cancer de la gorge, retrouvant une énergie qu'il n'a pas pu exploiter sur scène. C'est donc cette impression qui parcourt le disque, Senjutsu, un double album taillé pour enflammer la scène. Fatalement, ce qui manque le plus à Bruce Dickinson c'est de "monter sur la scène devant la foule ! Et livrer une grande performance", confie-t-il. "Pour exister dans Iron Maiden, il faut avoir cet amour du live."

"Je n’aurais jamais imaginé faire autant d’albums, alors qu’à l’époque je me faisais virer de l’école à cause de mon comportement." Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden, à franceinfo

Et malgré 45 ans de carrière, Iron Maiden peut compter sur des fans fidèles. Imaginez, le nouvel album est au coude-à-coude avec la superstar Drake au sommet des ventes au Royaume-Uni. "Le combat n'est pas terminé, s'amuse Bruce Dickinson. Nous sommes un groupe dont les fans achètent les disques en physique, alors que l’industrie musicale les a abandonnés au profit du streaming, pour faire de la publicité sur les plateformes. Après, je ne connais pas Drake, le rap canadien n'est pas mon domaine d'expertise".

Toujours avec Eddie, leur mascotte monstrueuse sur la pochette, Iron Maiden empile les chiffres autant que les décibels.

Iron Maiden, Senjutsu (Parlophone). Album disponible. En concert le 26 juin à Paris La Défense Arena.