Après le Hellfest, le groupe de métal français Manigance de retour sur ses terres béarnaises

Les quatre musiciens et la chanteuse Carine Pinto ont joué à domicile sur la scène du festival des Transhumances de Laas dans les Pyrénées-Atlantiques.

Après avoir affronté la rage des métalleux du Hellfest, Manigance, le groupe de métal originaire du Béarn, a joué dans son fief, aux Transhumances musicales de Laas dans les Pyrénées-Atlantiques.

France 3 Aquitaine / M. Rezki / R. Hauville / M. Galle

Heavy métal français

Cette année, le festival des Transhumances musicales a osé une soirée avec du gros son. Au programme, les cinq amis de Manigance, Bleck ciblé sur un Tribute d'ACDC et en tête d'affiche de la soirée, le groupe de ska punk espagnol Ska-P. "C'est un public festif donc c'est un challenge de leur proposer du métal", explique le guitariste Lionel Vizerie, juste avant de monter sur scène. Pari réussi si l'on en croit les commentaires sur la page Facebook du groupe.

Costumes dark, chorégraphies sexy, heavy metal mélodique, depuis 30 ans l'univers du groupe Manigance se démarque par son style singulier. "On est toujours restés dans le métal français avec quelque chose à dire, le public comprend ce que l'on a envie de dire et ça c'est la force du groupe depuis le départ", raconte François Merle, membre fondateur & guitariste du groupe.

Une histoire de potes

Commencée en 1995, l’aventure de Manigance se poursuit sur scène et au travers d’albums typés. Le dernier en date, sorti en mars 2022 et intitulé Le Bal des Ombres, est composé de douze titres de power moderne percutants avec la voix puissante de Carine Pinto. Un nouvel opus écrit et composé pendant le confinement avec des textes qui résonnent comme une thérapie. "C'était un moyen d'évacuer tout ce que l'on a ressenti, de frustrations, manque de liberté", explique la chanteuse Carine Pinto.

Mais la véritable potion magique de Manigance, c'est sans aucun doute la complicité qui unit les cinq amis. "On se connaît depuis que l'on est minots, cette osmose et cette amitié, c'est ce qui nous permet de nous supporter parce que c'est pas toujours évident", rigole le batteur Patrick Soria.



Prochaine date de concert pour Manigance : le 15 septembre 2022 à Lyon au Rock'N'Eat