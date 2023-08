Vivre Rock en Seine 2023 depuis son canapé ? France.tv propose une vingtaine de concerts en direct et en replay

Vous n'avez pas pu aller à Rock en Seine cette année ? Consolez-vous en suivant en direct 25 concerts sur france.tv tout le week-end comme si vous étiez au premier rang.

Après une soirée cent pour cent féminine et le feu d'artifice Billie Eilish en ouverture mercredi, les décibels sont de retour à Rock en Seine ce vendredi 25 août 2023 et jusqu'à dimanche. France.tv vous propose de suivre depuis votre canapé, comme si vous y étiez ou presque, une sélection de quelque 25 concerts qui se déroulent en direct sur la pelouse de Saint-Cloud ce week-end. Certaines de ces captations seront également disponibles en replay.

Vendredi 25 août

Ainsi, vendredi, on pourra suivre notamment les live punk toujours explosif du gang de Stockholm Viagra Boys (17h40) et des Américains de Turnstile (16h15), découvrir le "super groupe" de rock féminin indépendant américain Boygenius (18h40), se délecter des mots subtils du gentleman Bertrand Belin (16h55), apprécier les nouvelles chorégraphies et les hymnes inspirés de Christine and the Queens (20h40) et retrouver la voix lumineuse de Romy du groupe londonien The xx sur des rythmes clubbing (23h30).



Viagra Boys (17h40-18h40)

Turnstile (16h15-16h55)

Boygenius (18h40-19h40)

Bertrand Belin (16h55-17h40)

Christine and The Queens (20h40-21h50)

Romy (23h30-00h30)



Suivre le flux de la sélection live en direct de 16h05 à 23h15

Samedi 26 août

Samedi, on ne loupera pas le show des Mancuniens The Chemical Brothers, dont on attend un nouvel album le 8 septembre (21h50), ni celui, inattendu, des légendes du rap californien Cypress Hill, remplaçants au pied levé de Florence + The Machine (19h30). On pourra suivre également le show électro-rock volcanique des Yeah Yeah Yeahs, enfin de retour après de longues années de mutisme (20h40), se laisser ensorceler par la voix d'ange de Tamino (18h30), découvrir l'électro-pop enjouée du trio marseillais Social Dance (16h45) et remonter le temps avec le rock psychédélique turc d'Altin Gün (16h).



The Chemical Brothers (21h50-23h20)

Cypress Hill (19h30-20h40)

Yeah Yeah Yeahs (20h40-21h50)

Tamino (18h30-19h30)

Altin Gün (16h00-16h45)

Social Dance (16h45-17h30)





Suivre le flux de la sélection live en direct de 15h10 à 22h54

Dimanche 27 août

En ce jour de clôture de Rock en Seine, faute de pouvoir suivre de chez soi la tête d'affiche que tout le monde attend, les rockers américains The Strokes, on se consolera sur france.tv avec toutes les nuances du rock : le math rock de Foals (19h35), le punk débraillé des Australiens Amyl & The Sniffers (17h35), le post-punk irlandais de The Murder Capital (16h35), le glam rock de l'ancien leader de Supergrass Gaz Coombes (15h10) ou le punk rageur mâtiné de grime des deux Londoniennes de Nova Twins (14h30).



Foals (19h35-20h50)

Amyl & The Sniffers (17h35-18h35)

The Murder Capital (16h35-17h35)

Gaz Coombes (15h10-15h50)

Nova Twins (14h30-15h10)