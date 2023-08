Rock en Seine 2023 : au Mini Rock, les festivaliers ont entre 6 et 11 ans

Les enfants ont leur propre festival : le Mini Rock, qui est loin d’être une simple garderie. Au programme : jeux, déguisements, maquillage, atelier de création musicale, initiation à la pratique du DJ, customisation de biscuits, contes et concerts. Et les petits sont ravis. Reportage.

"Rock en seine, est-ce que vous êtes là ?!" Le public s’égosille pour répondre d’une seule voix un grand "ouiii". Les guitares reprennent de plus belle et les bras se lèvent. Les festivaliers chantent, dansent, sautent et tapent du pied. Ils sont survoltés et surtout… hauts comme trois pommes. En fait, ils ont entre 6 et 11 ans et assistent ce vendredi 25 août au concert des New Kidz, groupe de rock jeune public. Ici, c’est le Mini Rock, le festival pour les enfants, où débarque chaque jour une centaine de fêtards en herbe.

Une première expérience pour les festivaliers de demain

C’est un véritable festival dans le festival, qui a tout d’un grand : une scène et une piste de danse sous un chapiteau, un bar où sont servis biscuits et limonade à volonté, des décors chamarrés faits de fanions et de guirlandes, des jeux, mais aussi un espace de repos pour se prélasser (ou se balancer) dans des hamacs tendus sous les arbres. "L'idée, c’est que ça devienne la première expérience de festival pour les enfants, relate Eric Boulo, coordinateur du Mini Rock depuis sa création en 2008. Un festival est une bulle, une ville dans la ville en dehors du temps, fait de rencontres avec des artistes, de performances superbes qui nous transportent. Ça permet aux enfants de comprendre ce moment suspendu." Après tout, ils sont les festivaliers de demain.

Le Mini Rock compose donc sa propre programmation pensée pour les petits rockeurs. Entre les ateliers de customisation de biscuits, le stand de déguisements et maquillage ou encore la caravane-bibliothèque, trois fillettes ont jeté leur dévolu sur l’atelier de création musicale orchestré par les New Kidz en fin d’après-midi. À elles d’écrire des paroles au rythme de l’air rock composé par le groupe. Les idées fusent et, en quelques minutes à peine, les vers sont tous trouvés. Et en plus ça rime : "C’est parti ! / J’ai envie / De faire la fête / Bouger la tête !" Les apprenties parolières sont dans le thème, c’est le moins que l’on puisse dire. "La base du rock, c’est de partager la musique et d’être créatif. C’est pourquoi on amène les enfants à créer leur propre chanson et à s’exprimer de façon énergique, plutôt que de faire des reprises", décrit Jérôme, le chanteur et guitariste des New Kidz.

Après l’écriture, place à l’enregistrement au micro. Casque vissé sur les oreilles, les fillettes donnent de la voix. "C’était bien ?", interroge Hannah, 9 ans, après son tour. Jérôme acquiesce : "Ouf ! J’avais un peu le trac…" Les apprenties chanteuses écoutent le résultat de leur composition qui résonne dans les enceintes. "C’était trop bien ! J’adore chanter, plus tard, je veux être chanteuse et danseuse", s’exclame Hannah, le sourire jusqu’aux oreilles.

"Le paradis des enfants"

Pendant ce temps-là, les parents savourent le festival pour les grands, puisque le Mini Rock est ouvert de 16h à 21h30. "Pour les enfants, c’est la liberté… et pour les parents aussi !", sourit Julie qui en a profité pour assister au concert des Viagra Boys. Le Mini Rock tombe à pic : "On ne savait pas à qui confier les enfants, on a trouvé personne pour les garder", racontent Evren et Jean qui s’apprêtent à vivre trois jours de festival. "Ma fille m’a dit ‘c’est le paradis des enfants’, alors qu’elle ne voulait pas venir au début", se réjouit la maman rassurée. Elle et son compagnon vont pouvoir assister au concert de Bertrand Belin en toute tranquillité.

Pas d’inquiétude, les enfants sont entre de bonnes mains. À leur arrivée, chaque petit festivalier rencontre son référent, un membre du Cafézoïde, café associatif pour les enfants, partenaire du Mini-Rock. Ce vendredi, ils sont neuf encadrants et prennent chacun sous leur aile une dizaine d’enfants. "Si l'un d'eux est seul ou timide, on essaye de le faire se sentir en confiance en jouant avec lui ou en le présentant à d’autres", assure Paloma, l’une des animatrices. Je les encourage aussi à faire des activités"

DJ en herbe

Pour Ferdinand, 8 ans, pas besoin d’être orienté. C’est l’atelier DJ qui l’intéresse : "J’aime la musique et je veux devenir DJ quand je serai grand", affirme le fan d’électro, notamment de Purple Disco Machine. Lui et son père Damien sont venus à Rock en Seine uniquement pour cette initiation proposée par la marque Pioneer DJ. "J’ai dû payer ma place", livre le père, car le Mini Rock est réservé aux enfants de festivaliers. Pour les petits, l’entrée au festival coûte 5 euros et celle au Mini Rock est gratuite. Ça valait le coup : dans sa bulle, Ferdinand pianote sur les contrôleurs mis à disposition. "C’était trop bien ! C’est la première fois que je touchais à une table de mixage", se réjouit l’apprenti disc-jockey. "Il va falloir investir dans du matériel maintenant… et dans des bons bouchons d’oreilles !", plaisante Damien.

Au Mini Rock en Seine, les enfants se sont initiés à l'art du mixage. (Léa Beaudufe-Hamelin)

Alors que Rock en Seine bat son plein au rythme des mélodies de Christine and the Queens que l’on entend au loin, le Mini Rock s’achève dans le calme par un conte. Il est temps pour les parents de venir chercher leurs enfants. Audrey et Fabien retrouvent Jordan, 6 ans, et Simon, 9 ans, qui a particulièrement aimé l’atelier de customisation d’instruments de musique. Mercredi soir, les frères allaient à leur premier concert, celui de Billie Eilish. Ce soir, ils iront à celui de Placebo. "Ils connaissent et adorent", se réjouit le couple qui a fait découvrir le groupe aux garçons. De retour du show de Christine and the Queens, Emmanuelle rejoint son fils Alix, 7 ans, qui n’a plus qu’une idée en tête : "J’ai envie de revenir à des festivals !"

Le Mini Rock est ouvert aux enfants de festivaliers sur inscription, samedi 26 et dimanche 27 août 2023, au festival Rock en Seine, au domaine national de Saint-Cloud.