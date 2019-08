EN IMAGES. Les meilleures moments de la dernière journée à Rock en Seine 2019

Aphex Twin, Foals, Two Doors Cinema Club et Bring me the horizon ont fait partie des têtes d'affiche de cette troisième journée de festival.

Jules Boudier Rédaction Culture France Télévisions

Les publics d'un vendredi très rock et d'un samedi très pop/rap/soul se sont retrouvés pour un dimanche sous le signe du mélange des genres. Bring me the horizon, Royal Blood et Foals ont incendié les fans de rock, tandis qu'Agar Agar et surtout Aphex Twin ont apporté leur contribution électro pour les fêtards de fin de soirée. Ces derniers ont mis le feu (au sens figuré, bien sûr) à la Grande scène en clôture, avec un impressionant dispositif scènique et visuel, et surtout des infrabasses venues d'un autre monde qui ont fait vibre la foule.

1 | 15 Les incroyables effets visuels du duo Aphex Twin qui ont clôturé le festival. OLIVIER HOFFSCHIR

2 | 15 Le chanteur et guitariste Yannis Philippakis, du groupe britannique Foals, en plein bain de foule à la scène Cascade. NATHALIE GUYON

3 | 15 Le chanteur et guitariste Sam Fender sur la scène Cascade. JULES BOUDIER

4 | 15 Le duo électronique Agar Agar et ses effets visuels impressionants sur la scène des 4 vents en fin de soirée. CHRISTOPHE CRENEL

5 | 15 Les pas de danse envoûtants de La Chica, qui a inauguré la scène des 4 vents. JULES BOUDIER

6 | 15 Alex Trimble, le chanteur de Two Door Cinema Club, sur la Grande scène. NATHALIE GUYON

7 | 15 Le groupe britannique Murder Capital sur la scène Firestone. OLIVIER FLANDIN

8 | 15 Le chanteur Nathan Roche, du groupe Villejuif Underground, lance des exemplaires de leur dernier album dans la foule de la scène des 4 vents. JULES BOUDIER

9 | 15 Mike Kerr, du groupe Royal Blood, sur la Grande scène. NATHALIE GUYON

10 | 15 Le public halluciné d'Aphex Twin devant la Grande scène. NATHALIE GUYON

11 | 15 Le groupe américain Deerhunter sur la scène Cascade.

12 | 15 Le groupe Cannibale inaugure la Grande scène. NATHALIE GUYON

13 | 15 Le chanteur Oliver Sykes, leader du groupe Bring me the horizon, sur la Grande scène devant une foule en délire. NATHALIE GUYON

14 | 15 La chanteuse Clairo sur la scène des 4 vents. NATHALIE GUYON