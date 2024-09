Un concert, une exposition et un recueil : Renaud et ses amis se réunissent pour soutenir les actions de l'Unicef en faveur des enfants

Des amis musiciens de Renaud vont donner un concert jeudi 5 septembre à Paris, en hommage au chanteur et à l'occasion d'une exposition et de la sortie d'un recueil regroupant des œuvres d'artistes contemporains illustrant ses chansons. L’association du chanteur Renaud et de l’artiste Ernest Pignon-Ernest est à l'origine de ces trois évènements. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet artistique intitulé Des mots et des images au profit des actions de l'Unicef, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué.

Le concert, à la mairie du XIIIe arrondissement (est de Paris), débutera à 19h. "Renaud a souhaité réunir pour l’occasion quelques-uns de ses amis musiciens et chanteurs". Dans un entretien au Parisien mercredi 4 septembre, l'interprète avait déclaré "chanter deux titres".

Cette soirée correspond au vernissage de l'exposition qui se tient jusqu'au 14 septembre. Elle marquera "également la sortie en librairie du recueil" publié aux éditions Gallimard Alternatives. Vingt artistes, dont le pionnier de l'art urbain Ernest Pignon-Ernest, les street artistes Jef Aérosol et C215, les peintres Françoise Pétrovitch et Anna Foka ont aussi illustré chacun un titre du chanteur (La mère à Titi, Mistral gagnant, Morgane de toi, Dès que le vent soufflera...).

Des nouveaux titres pour ses "50 ans de chansons"

Ces œuvres exposées à la mairie du 13e arrondissement, sont éditées dans un recueil (Gallimard Alternatives) qui sort jeudi en librairie, et feront l'objet d'une vente aux enchères le 13 septembre à "19h dans la salle des fêtes de la Mairie du XIIIe et en ligne grâce à drouot.com".

Renaud, 72 ans, a démarré début 2023, après six ans d'absence, une tournée, avant de sortir à l'automne l'album Dans mes cordes, dans lequel il revisite son répertoire en symphonique.

Il indique aussi au Parisien qu'il "prépare (ses) 50 ans de chansons, dont l'anniversaire aura lieu en mai 2025". "Il y aura un beau bouquin, avec des photos et des propos inédits, et un documentaire. Il y aura aussi un nouvel album l'année prochaine, j'espère. J'ai commencé à écrire des chansons", ajoute l'artiste.