VIDEO. Roméo Elvis prêt à affronter le marathon des festivals de l'été

Il se prénomme Roméo Johnny Elvis Kiki. Nom de scène Roméo Elvis. De sa famille d'artiste, sa mère est comédienne, son père chanteur, il a hérité du sens de l'écriture, du flow et de la scène. De sa Belgique natale, il a conservé l'humour décalé, presque surréaliste. Son été sera chaud. Plus de 20 dates de concerts. Il est l'un des artistes le plus programmé de l'été.