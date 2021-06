Rencontre avec le rappeur Crimson, espoir de la scène rouennaise, qualifié pour la finale nationale du Buzz Booster

En avril dernier, Crimson a gagné la finale normande du Buzz Booster. Un concours qui met en avant les rappeurs promis à un bel avenir professionnel. Le Rouennais tentera en septembre prochain de décrocher, à Lille, le titre national. En attendant, nous l’avons rencontré chez lui, à Rouen, la ville de son enfance.

Rappeur surdoué

Lycéen à 13 ans, en école de commerce à 16 ans, ce surdoué avait devant lui un avenir professionnel tout tracé. Mais Crimson, Michael Ekoman de son vrai nom, a choisi une toute autre voie. Le rap. Une passion qui l’anime depuis 12 ans. Dès l’âge de 13/14 ans, il rappe. Mais ses études l’occupent beaucoup. A l’époque "j’étais plus concentré sur l’école, aujourd’hui j’essaye de prendre plus de temps pour moi" explique le jeune-homme aujourd'hui âgé de 25 ans. Fin 2015, il commence à travailler sur des titres. Six ans plus tard, il a plusieurs EP à son actif avec notamment son binôme Matari, un autre artiste de la scène hip-hop normande. "La musique, c’est mon exutoire. Elle me libère de toute mes pulsions négatives" confie-t-il.

Rouen, sa ville de coeur

Dans ses titres, Crimson parle de ses expériences, de ses rencontres et de la Sablière. Un quartier de Rouen en pleine mutation où, enfant, il a vécu. "Le changement, c’est bien parce que ça améliore la vie des habitants. Mais c’est plus le quartier où j’ai grandi' raconte-t-il nostalgique. Très attaché à sa ville, il regrette qu’elle ne soit pas davantage connue pour ses artistes hip-hop. "J’aimerais que Rouen ait enfin une place importante sur la scène rap française. Il y a énormément de talents qui font qu’on peut atteindre cet objectif à moyen terme" conclut-il avec certitude.