Rap : Zed Yun Pavarotti, Vert de mélanges

Depuis plusieurs mois, Saint-Étienne est devenue grande pourvoyeuse de jeunes découvertes entre pop et hip-hop, et la dernière en date n'est pas la moins intéressante : Zed Yun Pavarotti vient de sortir un album remarqué, "Beauseigne".

Pour son premier véritable album, il ne pouvait choisir meilleur titre : "Beauseigne", du parler gaga, typique de la région stéphanoise, désignant un poissard, un malchanceux, "le pauvre" dirait-on. À 23 ans, Zed Yun Pavarotti détonne dans le milieu du rap. Car ce que raconte ce jeune homme couvert de tatouages, jusque sous les yeux, c'est une ancienne et véritable passion pour le rock anglais... Frondeur à la Liam Gallagher sur scène, mélancolique comme l'était la britpop.

Je voulais prendre le pire de ma vie et en faire une maxi fêteZed Yun Pavarotti

À Saint-Etienne, il serait facile de voir dans l'émergence d'une scène emmenée par Terrenoire ou Fils Cara, deux projets très récents et très remarqués, la revanche d'une ville de laissés pour compte. Zed Yun Pavarotti, lui, s'est construit un univers sombre et original, entre journées qui s'étirent et avenir sans issue ; 2020 était l'année parfaite pour ce disque, qui marque son entrée dans la cour des grands.

Dans ce métier, c'est de ne plus vraiment exister qui peut être compliquéZed Yun Pavarotti

Et d'un projet très personnel, le jeune rappeur en a fait la philosophie d'une génération : profiter aujourd'hui, parce que demain est plus que jamais incertain.

