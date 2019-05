Oxmo Puccino de retour en majesté avec "Peuvent pas" et son clip royal

Le "poémien" autoproclamé du rap français est de retour avec une nouvelle chanson et un clip dans lequel il apparaît en monarque menacé.

Alors qu'il se faisait discret depuis un moment, le grand monsieur du rap français ressurgit par surprise en cape royale à revers d'hermine dans le clip qui accompagne son nouveau titre Peuvent pas.



Après trois ans de silence et quatre ans après son dernier album La voix lactée, Oxmo Puccino est-il toujours le roi du rap français ? Si les paroles de cette nouvelle chanson ne sont pas limpides de prime abord, le clip réalisé par Original Kids les éclaire d'une lumière crue. On y voit un monarque solitaire et vieillissant retranché dans son château se heurter à une fronde de jeunes seigneurs aux dents longues. Il finira entre leurs mains sous l'échafaud.





La métaphore est claire : le king Oxmo fait face à une jeune génération de rappeurs qui ne demande qu'à faire vaciller sa couronne à défaut de lui clouer le bec. Mais il ne faut pas vendre la lourde cape du souverain avant de l'avoir tué. Ce titre à la technique verbale éprouvée et au son très actuel produit par Phazz et Eddie Purple, montre que le roi n'a pas dit son dernier mot. De fait, ce single pourrait bien annoncer un nouvel album comme l'avait laissé présager l'annonce récente d'une grosse série de concerts cet automne, avec une halte de trois dates à la Cigale (Paris) les 8, 9 et 10 décembre.