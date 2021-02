Notorious B.I.G. : découvrez le premier trailer du documentaire "Biggie : I got a story to tell" sur le rappeur de Brooklyn

Produit par ses proches, ce documentaire se penche sur l'homme Christopher Wallace derrière l'icône rap Notorious B.I.G et notamment sur son enfance et ses premiers pas de rimeur. Attendu sur Netflix le 1er mars, ce film promet des images rares et inédites et des entretiens avec ceux qui l'ont connu de près.

Figure majeure du rap américain fauché en mars 1997 à l’âge de 24 ans lors d’un assassinat jamais élucidé à ce jour, Notorious B.I.G fait l’objet d’un nouveau documentaire, cette fois produit par ses proches. Biggie : I Got A Story To Tell sera diffusé à compter du 1er mars sur Netflix, qui vient d’en dévoiler la première bande annonce.



Contrairement aux précédents long-métrages centrés sur les circonstances du meurtre du rappeur de Brooklyn et sur son mobile supposé (le film Notorious et le documentaire Unsolved, notamment), celui-ci entend parler de l’homme, de son enfance, et de l’ascension éclair d’un gamin des rues de New York, Christopher Wallace, hissé en un temps record au statut d’icône rap mondiale sous le nom de Notorious B.I.G ou Biggie.





Quatre ans pour réaliser ce doc produit par Violetta Wallace et Diddy

Attendu depuis quatre ans, ce documentaire réalisé par Emmett Malloy est produit par Violetta Wallace, la mère de Notorious B.I.G, et par Sean "Puff Daddy" Combs (dit Diddy), qui le signa à ses débuts et accompagna toute sa carrière.



"Biggie a explosé du jour au lendemain", rappelle Diddy dans le trailer. "On ignore de quelle planète rap il venait." "Pour la première fois, un documentaire s’intéresse à la vie de mon fils plutôt qu’aux circonstances de sa mort", se félicite de son côté sa mère Violetta Wallace. "Ce film rend hommage à son vécu et ses origines, et c'est ce qu'il aurait voulu qu'on retienne de lui".



Durant quatre ans, "nous avons été immergés dans le Brooklyn des années 70 à 90", a raconté le réalisateur Emmett Malloy à Rolling Stone. "Il est facile de constater à quel point Brooklyn a changé depuis l’enfance de Christopher Wallace, mais il est aussi très clair que beaucoup de choses concernant le fait d’être un jeune noir dans ce pays n’ont pas changé."

Images inédites et témoignages de proches

Le documentaire promet des images inédites filmées à ses débuts, notamment lorsqu’adolescent, Christopher Wallace freestylait dans la rue. Ces images ont été fournies par un de ses proches amis, Damian "D Roc" Butler, à ses côtés depuis le premier jour. Outre sa mère et Diddy, plusieurs intervenants témoignent dans le film, et notamment sa veuve Faith Evans et son ami Lil’ Cease.



"Big avait un talent qui a sauvé beaucoup de vies sauf la sienne", remarque ce dernier dans le trailer, qui montre Biggie en backstage avant ses concerts mais aussi en train de rimer sur Fulton street à Brooklyn avant que ses rimes autobiographiques et son flow singulier ne changent le rap game pour toujours.



Biggie a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame l’an dernier. "Personne ne s’est approché de la façon dont Biggie sonne, ni de sa façon de rapper", a déclaré Diddy à cette occasion. "Big voulait juste être le plus grand, il voulait être le meilleur, il voulait avoir une influence et un impact positif sur les gens, et cela a été le cas dans le monde entier".



Biggie : I Got A Story To Tell est attendu sur Netflix le 1er mars