Mystère autour de l'annonce de la mort de la jeune rappeuse canadienne Lil Tay, âgée de 14 ans

Lil Tay, née Claire Eileen Qi Hope il y a 14 ans, s'était rendue célèbre dès l'âge de neuf ans en postant sur son compte Instagram des vidéos, parfois ponctuées de propos grossiers et injurieux, dans lesquelles elle affichait sa fortune. La jeune rappeuse et influenceuse canadienne serait décédée dans des conditions brutales, ainsi que son frère, selon un communiqué paru sur Instagram. Si le manager de Lil Tay a confirmé l'information auprès du média Variety , le père des jeunes gens refuse, lui, de confirmer la nouvelle.

Dans un communiqué - non signé - publié sur son compte Instagram, les fans de la rappeuse ont appris sa mort, ainsi que celle de son grand frère, Jason Tian.

"C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre Claire bien-aimée. Nous n'avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Cette issue était totalement inattendue et nous a tous laissés sous le choc. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. En cette période d'immense chagrin, nous vous demandons de bien vouloir respecter notre intimité pendant que nous pleurons cette perte écrasante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête.

Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui la connaissaient et l'aimaient."







Ces informations sont à prendre avec prudence. Pour l'heure, la cause et les circonstances de la mort des deux jeunes gens sont encore indéterminées. Si le décès de Lil Tay a été confirmé par son manager au média Variety, son père a pour le moment refusé de commenter ou d'apporter confirmation. L'ex-manager de l'adolescente, Harry Tsang exprime également des doutes quant à ce communiqué.

Selon le média américain Insider , "ni la police ni le médecin légiste de Los Angeles n'avaient d'informations sur une enquête sur la mort d'une personne nommée Claire Hope". Le service de police de Vancouver a également déclaré qu'il n'avait aucun rapport sur sa mort et qu'il n'enquêtait pas sur l'affaire.

3,4 abonnés

La jeune influenceuse était suivie par près de 220 000 personnes sur sa chaîne YouTube, et les deux uniques vidéos de sa chaîne totalisent 1,6 et 2,7 millions de vues. Elle était devenue célèbre en 2017 en publiant des vidéos où elle s'affichait dans des voitures de luxe et lançait des liasses de billets.



Malgré les nombreuses critiques, Claire Hope a cumulé plus de 3,4 d'abonnés sur Instagram et a été reconnue comme l'une des plus grandes stars émergentes. La dernière fois que Lil Tay s'est affichée sur Instagram, c'était en juin 2018.