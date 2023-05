Aya Nakamura et Gazo sacrés artistes de l'année aux Flammes, les récompenses du rap et des cultures urbaines

De nombreuses stars étaient présentes pour cette première édition de la cérémonie célébrant "les cultures issues des quartiers populaires et la créativité de celles et ceux qui les font grandir".

Enfin un titre à son envergure. Aya Nakamura a été couronnée artiste féminine de l'année lors de la première cérémonie des Flammes, jeudi 11 mai, au théâtre du Châtelet, à Paris. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, snobée pour les trophées majeurs aux Victoires de la musique, a empoché la plus prestigieuse statuette lors de cette première édition des récompenses célébrant le rap et les cultures urbaines. Les Victoires ont toujours peiné à mettre en avant cette musique, qui a explosé en France dans les années 1990 et qui domine le top 10 des meilleures ventes d'albums dans notre pays.

Parmi les autres grands gagnants, Gazo, représentant de la drill (un courant du rap venu de Chicago), a été sacré artiste masculin de l'année et a remporté l'album Spotify de l'année. La plateforme musicale est partenaire de la cérémonie.

Le rappeur Gazo arrive à la première édition des Flammes, à Paris, le 11 mai 2023. (ZOULERAH NORDDINE / AFP)

Dinos a décroché le prix de l'album rap de l'année, pour Hiver à Paris. "Comme on est devant toute l'industrie [musicale], j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit plus unis", a déclaré sur scène celui qui est devenu, en début d'année, le premier rappeur à chanter aux César.

Un défilé de stars

Tiakola s'est offert trois titres. L'artiste francilien de 23 ans a remporté le prix de l'album nouvelle pop de l'année pour Mélo, ainsi que la Flamme du morceau R&B (Atasanté, en collaboration avec Hamza) et celle du morceau d'inspiration afro (Soza). Le Rat Luciano, figure du rap marseillais, a, lui, reçu la Flamme éternelle, décernée aux pionniers du genre. Elle lui a été remise par SCH, une star de la scène de la cité phocéenne.

Les célébrités ont défilé sur le tapis rouge pour cette première : les rappeurs Stomy Bugsy et Passi (Secteur Ä), l'ex-footballeur Lilian Thuram, Hamza ou encore Kerchak. Fally Ipupa, star de la nouvelle pop congolaise, et Christine and the Queens sont aussi venus. L'un pour recevoir un prix d'honneur et jouer sur scène, l'autre pour remettre une distinction.

La star du stand-up Fary a assuré le show d'ouverture, se moquant gentiment des rappeurs qui égratignent la langue française. "Gazo, il peut faire des ratures à l'oral", a-t-il lancé. L'humoriste et actrice Fadily Camara, maîtresse de cérémonie, a su donner du rythme à une soirée où les récompenses ont défilé plus rapidement qu'aux Victoires de la musique.