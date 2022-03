Les frères rappeurs Bigflo et Oli peaufinent leur nouvel album sur la place du Capitole, à Toulouse

Après un an et demi de pause médiatique, Bigflo et Oli sont de retour. Ils se sont enfermés dans un studio vitré sur la célèbre place toulousaine, à l'occasion du tournage d'un clip.

On ne les a ni vus, ni entendus depuis octobre 2020. Après les succès de leurs albums La Cour des grands, La Vraie Vie et La Vie de rêve, les deux frères chanteurs Bigflo et Oli avaient besoin de faire une pause pour se retrouver artistiquement.

Après cette trêve médiatique, les deux rappeurs toulousains ont signé leur retour sur la place du Capitole de Toulouse mardi 22 mars. Ils se sont enfermés dans une cage entièrement vitrée dans laquelle un studio de musique a été reconstitué : avec un piano, une table de mixage ou encore un canapé rouge.

France 3 Midi-Pyrénées

Un tournage dans la ville rose

À l'intérieur de ce mystérieux cube en verre, les deux frères originaires du quartier des Minimes ont tourné un des clips de leur prochain album sous les yeux de leur public. Réalisé par Jérémy Levypon (qui avait réalisé le documentaire autobiographique Presque trop lancé sur Netflix en 2021) et produit par la société Digizik, le clip compilera des images du cube installé dans d’autres lieux de l’Hexagone, comme Peyragudes, dans les Pyrénées, Paris ou encore Lauzerte (Tarn-et-Garonne).

Sur la place du Capitole, fans et curieux de passage ont assisté à la mise en scène des célèbres rappeurs toulousains. (FRANCE 3 MIDI-PYRENEES)

Une initiative purement artistique pour le thème du prochain album, pour le moment gardé secret. "Ce qui est intéressant avec ce concept de cube, c'est de pouvoir capter le regard des gens et leurs réactions. L'idée était plus d'avoir l'interaction avec les autres que de composer en soi la musique", explique Léo, ami d'enfance de Bigflo et Oli.

Le retour imminent des deux rappeurs

La sortie de ce quatrième opus est prévue dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Après un "black out" total des réseaux sociaux, tout porte à croire que les deux rappeurs font leur retour de façon progressive. À commencer par des posts Instagram qui se réactivent, sur un compte suivi par plus de 2 millions d'abonnés. Leur page avait été vidée de son contenu il y a quelques jours.

Par ailleurs, leur photo a été remplacée par un visuel représentant un visage de profil, avec un cœur à l'intérieur du cerveau. Le suspense grandit, le retour officiel des deux frères ne saurait tarder.