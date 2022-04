Le rappeur Soprano reporte son concert du Stade de France à 2023 en raison de travaux sur le RER

Le concert du rappeur Soprano, figure de la scène musicale française, au Stade de France prévu initialement le 2 juillet 2022, a été reporté de plusieurs mois, au 6 mars 2023, en raison de travaux sur les lignes de transport, notamment du RER B.

Grande déception pour le rappeur

"Cela fait des mois qu'on cherche une solution mais les travaux autour du Stade de France nous empêchent de nous retrouver dans les meilleures conditions", a annoncé mercredi 6 avril 2022 Soprano sur son compte Twitter, alors que l'enceinte francilienne ne pouvait accueillir que 50 000 personnes dans le contexte des travaux, contre une capacité de 85 000 en configuration normale.

Les organisateurs évoquent des difficultés liées aux travaux du RER B, qui dessert le stade. "Les services de l'Etat se sont rapprochés de SNCF Réseau pour s'assurer que la desserte ferroviaire du Stade de France s'opérera dans les conditions habituelles, ce qui permettra à l'événement de se tenir sans entrave" le 6 mars 2023, ont indiqué les sociétés Décibels Productions et Only Pro, organisateurs du spectacle, dans un communiqué.

Sur son compte Twitter, Soprano a rassuré son public lui indiquant que tous les billets achetés pour ce concert, seront valables en 2023.

Report du concert au stade de France

Nous ne voulons pas sacrifier ce rendez-vous avec le public. ❤️

Les billets achetés pour la date du 2 Juillet 2022 seront valables pour le 6 Mai 2023 ou peuvent se faire rembourser. pic.twitter.com/w6MMUOckX8 — Soprano (@Sopranopsy4) April 6, 2022

Le concert d'Indochine maintenu

Le gouvernement avait décidé mi-février d'un report des travaux ferroviaires en mai pour éviter de perturber la tenue du concert du groupe de rock Indochine au Stade de France à Saint-Denis, prévu le 21 mai.

Ces travaux de modernisation en cours sur le RER B, l'une des lignes ferroviaires les plus fréquentées d'Europe et reliant banlieues sud et nord de Paris, se traduisent par des interruptions de circulation en soirée ou certains week-ends.