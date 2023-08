Le rappeur américain Magoo, collaborateur de Timbaland, est mort à l'âge de 50 ans

Le rappeur, figure de la scène hip-hop américaine, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 50 ans. Les causes de son décès ne sont pas encore connues.

Le rappeur américain Melvin Barcliff, connu sous le pseudo Magoo, est mort à l'âge de 50 ans à Williamsburg en Virginie, a annoncé lundi son épouse Meco Barcliff. Le rappeur était un collaborateur de la première heure de Timbaland dans les années 90.

Dans un communiqué adressé au New York Times, son épouse confie que Magoo souffrait d'asthme et se sentait affaibli depuis une semaine, mais les causes de la mort de l'artiste ne sont pas connues pour le moment. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort.

Né le 12 juillet 1973 à Norfolk en Virginie, rencontre à l'adolescence Timbaland. En 1997, ils forment officiellement leur duo Timbaland and Magoo et publient leur premier album Welcome to Our World, dont le titre Up Jumps da Boogie feat est un succès.

Les deux artistes publient deux autres albums Indecent Proposal (2001) et Under Construction, Part II (2003). Au début des années 90, Timbaland et Magoo collaborent également sous le nom de Surrounded by Idiots (SBI), avec Pharrell Williams. En 2003, le duo se sépare officiellement après la publication de l'album Under Construction, Part II.

Le duo, ainsi que le réseau qu'il a contribué à lancer en Virginie notamment avec Pharrell Williams et Missy Elliott, a notablement influencé la musique de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

Pluie d'hommages

L'annonce de la mort du rappeur a déclenché une pluie d'hommages, de Timbaland à Pharrell Williams en passant par Missy Elliott, Fat Joe, Busta Rhymes ou Justin Timberlake.

"L'un des meilleurs de tous les temps à mes yeux", "Je sais que nous ne nous parlions pas beaucoup mais l'amour était et sera toujours là mon frère" a écrit le rappeur Ginuwine sur son compte Instagram.

Digital Black, membre du groupe de R&B Playa et proche des deux rappeurs, était le premier à annoncer la mort de Magoo sur Instagram, dans la nuit de dimanche à lundi : "Mec, je ne peux pas le croire, RIP (repose en paix ndlr) Magoo, ce putain de grand frère n’était pas prêt pour ça du tout", a écrit l’artiste sur son compte.