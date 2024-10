Le rappeur Josman tête d'affiche de la 9e édition du Hip Hop Symphonique

Josman, rappeur discret au succès grandissant, sera l'unique tête d'affiche de la 9e édition du Hip Hop Symphonique, le 14 novembre à la Maison de la radio à Paris, ont annoncé mercredi 9 octobre les organisateurs. Ce concert a été conçu comme une création autour du répertoire du hip hop français, où les artistes interprètent des morceaux réarrangés pour l'occasion, avec l'orchestre philharmonique de Radio France et le groupe jazz et gospel The Ice Kream. MC Solaar, SCH, Chilla, Ninho et de nombreux autres rappeurs ont participé aux éditions précédentes. Mais pour la première fois, le concept varie : au lieu d'accueillir plusieurs artistes, Josman sera seul sur scène.

"C'est un artiste important qui a beaucoup d'impact. Mais qui est aussi extrêmement rare, qui ne s'expose pas trop", a expliqué Bruno Laforestrie, producteur de Hip Hop Symphonique, soulignant son "art oratoire".

Construire des ponts

Découvert en 2016 avec le morceau introspectif Dans le vide, le rappeur originaire de Vierzon, dans le centre de la France, poursuit depuis son ascension : le trentenaire a rempli pour la première fois l'Accor Arena de Paris en février. De ses albums aux titres cryptiques, le dernier, J.000.$, a été certifié disque d'or (50 000 équivalent-ventes) et lui a permis d'obtenir une nomination aux Victoires de la musique 2024. Il a également été récompensé à plusieurs reprises aux Flammes, cérémonie dédiée au rap et ses courants. Il interprétera "plus de onze titres" le temps d'un concert pensé "avec un début et une fin", glisse Bruno Laforestrie.

Hip Hop Symphonique veut construire des ponts entre les univers du rap et du symphonique, a priori éloignés, pour en rapprocher les publics. "C'est un projet de création musicale" avec une "innovation scénique", relève son directeur artistique, Issam Krimi. "La musique est le centre de l'histoire, ça rend tout le monde curieux, à l'écoute de l'autre", ajoute-t-il.

Gratuit sur inscription en ligne, le concert est aussi proposé en chansigne, l'interprétation des musiques en langue des signes. Il sera enregistré puis diffusé en décembre sur la radio Mouv' et ses canaux.