Etats-Unis : le rappeur Drakeo the Ruler poignardé à mort lors d'un festival

Le rappeur américain Drakeo the Ruler est mort, dimanche 20 décembre, après avoir été poignardé dans les coulisses d'un festival à Los Angeles. Son décès a été confirmé à l'AFP par son agent Scott Jawson. De son vrai nom Darrell Caldwell, l'artiste de 28 ans devait se produire lors du concert Once Upon a Time in LA aux côtés de Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent.

Selon le Los Angeles Times, l'altercation qui lui a coûté la vie a eu lieu aux alentours de 20h40 (heure locale). Drakeo the Ruler a ensuite été transportée à l'hôpital dans un état critique avant de succomber à ses blessures.

Live Nation, qui a aidé à l'organisation du festival, a clos l'événement peu après l'annonce de cet incident "dans les coulisses" et "par respect pour ceux impliqués et en coordination avec les autorités locales, artistes et organisateurs il a été décidé" d'annuler les concerts prévus.

Les hommages de Snoop Dogg et Drake

Sur Twitter, Snoop Dogg a raconté qu'il se trouvait dans sa loge quand il a été informé de cette altercation et a décidé de quitter immédiatement les lieux. "Je suis attristé par les événements de la nuit dernière lors du festival Once Upon a Time in LA", a-t-il réagi. "Mes condoléances vont à la famille et aux êtres chers de Drakeo the Ruler".

Drakeo the Ruler s'était fait connaître en 2015 et comptait plus d'1,5 million d'auditeurs par mois sur Spotify. En 2021, il avait sorti son album The Truth Hurts sur lequel on retrouve un titre avec l'artiste canadien Drake, Talk to me. "Ton énergie m'a toujours remonté le moral. RIP Drakeo", a réagi ce dernier sur Instagram.

Dans un message publié sur Twitter, le journaliste musical Jeff Weiss l'a qualifié de "plus grand artiste de la côte ouest, une légende qui a inventé un nouveau langage rap, aux cadences glissantes, aux rythmes nerveux et à l'argot psychédélique".

RIP Drakeo, the greatest West Coast artist of a generation, a legend who invented a new rap language of slippery cadences, nervous rhythms, and psychedelic slang, who beat life twice only to suffer the most tragic fate conceivable. The Ruler, once, always, and forever. pic.twitter.com/WKKjMV9PML — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) December 19, 2021

Le rappeur a aussi plusieurs fois été lié la justice. Il avait été arrêté en 2017 pour possession d'armes et en 2018 pour meurtre en lien avec la mort par balles d'un homme de 24 ans. Il avait ainsi purgé plusieurs années de prison. Il avait été acquitté en 2019, mais avait été inculpé pour association à des gangs criminels. Il avait accepté un accord avec la justice et avait été libéré de prison en 2020.