Le rappeur américain Big Pokey meurt sur scène lors d’un concert, à l'âge de 45 ans

Le rappeur de Houston est mort après s'être soudainement effondré sur scène, dans un bar de la ville de Beaumont samedi soir. Big Pokey avait 45 ans.

Les autorités ont annoncé dimanche matin 18 juin la mort de Milton Powell, plus connu par son nom de scène Big Pokey. Le maire de Houston, Sylvester Turner, lui a rendu un vibrant hommage. "Bien que beaucoup l'aient appelé "discret", sa présence était plus grande que nature pour aider à catapulter notre scène hip hop à l'échelle nationale", a-t-il twitté.

Les causes de son décès sont encore inconnues. La presse américaine ainsi que les proches de Big Pokey ont fait état de la mort du rappeur originaire de Houston après son effrondrement lors d'un concert à Beaumont, au Texas. Les vidéos de la scène circulaient dans les réseaux sociaux dès samedi soir. Selon la presse (lien en anglais), les secours avaient essayé vainement de le ranimer sur place avant de l'emmener à l'hôpital.

Pour le Los Angeles Times (lien en anglais), le Big Pokey, le rappeur pionnier de Houston a contribué à transformer la scène hip-hop de la ville. L'interprète de Who Dat Talking Down a multiplié les collaborations ces dernières années. Son premier album The Hardest Pit in the Litter, sorti en 1999, avait reçu un accueil enthousiaste de la critique et du public. En plus de son travail solo, Big Pokey faisait partie de Screwed Up Click, une aventure collective originale dans le monde du rap.

Le dernier album studio de Big Pokey, Sensei, remonte à deux ans. En mars dernier, il a participé à un mini album (EP) avec son complice J Dawg, originaire lui aussi de Houston.