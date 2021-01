La mort du rappeur américain MF Doom confirmée par sa famille

Des rumeurs circulaient sur la disparition de la légende du rap américain MF Doom. Sa mort a été officiellement confirmée dans un communiqué publié sur son compte Instagram par sa femme, Jasmine. Le rappeur avait 49 ans.

"Le meilleur mari, père, professeur, étudiant, partenaire de travail, amant et ami que j'aurais pu espérer. Merci pour tout ce que tu nous as montré, appris et donné à moi, nos enfants et notre famille. Merci de m'avoir appris à pardonner et à redonner une chance, à ne pas juger rapidement et définitivement. Merci de m'avoir appris à ne pas craindre l'amour et à donner le meilleur de moi même" écrit Jasmine dans ce post Instagram, qui ne précise pas les causes de la mort.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)

MF Doom de son vrai nom Daniel Dumile est né à Londres en 1971. Sa famille émigre aux Etats-Unis quand il est encore jeune et s'installe à Long Island. Il démarre sa carrière au début des années 90 avec le groupe KMD sous le nom de Zev Love X, son frère DJ Subroc et le rappeur Onyx.

En 1993, il perd son frère, traverse une période de dépression, et disparaît de la scène Hip Hop. En 1997, Zev Love X devient officiellement MF Doom, en référence au personnage de comics docteur Doom. Le rappeur apparaît dès lors toujours masqué.

Référence majeure du rap américain, MF Doom n'avait pas sorti d'album solo depuis 2009.