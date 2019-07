"L'Art du Rap" expliqué aux enfants et aux parents, un livre à partager entre petits et grands

D'où vient le terme "hip-hop" ? Qu'est-ce que "le rap conscient" ? Pourquoi y-a-t-il tant de clash entre les rappeurs ? Cet ouvrage d'une grande clarté répond à ces questions et à beaucoup d'autres tout en dressant un panorama du rap, de sa naissance à New York dans les années 70 à sa domination mondiale actuelle.

A l'heure où le rap domine sur toutes les ondes et sur toutes les plateformes, y compris en France, pourquoi publier en 2019 un livre pédagogique sur l'art du rap ?



D'abord parce que bien qu'étant devenu la nouvelle pop planétaire et la musique de prédilection de la jeunesse internationale, il continue à être rejeté par beaucoup et reste "considéré par les élites comme une émanation de la marge."



Mais pas seulement. Car ce livre existe surtout parce que le rap est un art et qu'il a une histoire. Or, entre son apparition il y a plus de 40 ans et son règne actuel, "le rap a perdu ses racines, oublié ses fondamentaux", écrit l'auteur de L'Art du Rap Jean-Eric Perrin.





Une démarche de transmission

Défenseur du rap dès ses débuts, le journaliste et écrivain Jean-Eric Perrin n'est pas un vieux barbon venu râler "c'était mieux avant". Cette ancienne plume de Best, Rock & Folk, et RER souligne la verve actuelle du rap, dont les expressions inédites irriguent le langage courant.

Il fait remarquer sa puissance prescriptrice, le rap dictant "des attitudes et des modes vestimentaires adoptées en masse". Il loue sa plasticité, le rap s'acclimatant dans toutes les langues et sous toutes les latitudes. Mais il s'interroge néanmoins sur le matérialisme qu'il véhicule et sur l'abandon d'un pan entier de son éthique auparavant liée au mouvement hip-hop.

Une double page du livre "L'Art du Rap" de Jean-Eric Perrin consacrée aux premiers triomphes du rap français. (EDITIONS PALETTE) L'éditeur Palette étant dédié aux livres d'art pour la jeunesse, cet ouvrage s'inscrit surtout dans une démarche de transmission entre les jeunes qui écoutent du rap sans connaître sa trajectoire, et leurs aînés (parents ou profs) qui méconnaissent, voire méprisent, ses formes actuelles ou pour lesquels il demeure simplement une énigme.





Le rap sous toutes ses coutures